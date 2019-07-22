В Клайпеду прибыл газовоз с газом Total

Ранним утром субботы на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) впервые прибыл большой газовоз Neptune с грузом СПГ французской компаний Total.

Как подтвердила в субботу BNS пресс-секретарь Клайпедского порта Довиле Рингис, Neptune зашел в Клайпеду в 6 утра субботы.

По неофициальным данным BNS, груз из почти 138 тыс. кубометров СПГ предназначается литовской Lietuvos energijos tiekimas (LET), входящей в госэнергохолдинг Lietuvos energija.

LET подписала договор о поставках газа с Total в конце января. Сумма сделки и прочие коммерческие детали не разглашаются.

Total – второй по величине в мире поставщик СПГ, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году планирует управлять годовым портфелем СПГ в объеме около 40 млн тонн. Годовые мощности регазификации Клайпедского терминала СПГ составляют 2,9 млн тонн СПГ.

У LET есть также договор о долгосрочных поставках СПГ с норвежской Equinor, она закупает газ и на рынке краткосрочных сделок СПГ, импортирует у российского "Газпрома", кроме того, пользуется подземным хранилищем газа в латвийском Инчукалнсе.

Терминалом в Клайпеде в этом газовом году пользуются три компании – Achema, LET и компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings.