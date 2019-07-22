Прибыль Fortum Heat Lietuva в прошлом году выросла до 6,6 млн евро

Контролируемый финской компанией Fortum производитель тепла Fortum Heat Lietuva в прошлом году получил 6,693 млн евро консолидированной чистой прибыли - на 23,3% больше, чем в 2017 году (5,424 млн евро).

Консолидированная выручка компании за год увеличилась на 5,4% до 31,928 млн евро, говорится в отчете компании, представленном в Реестровый центр.

Выручка группы от продажи теплоэнергии за год выросла на 0,6% до 12,416 млн евро, выручка от утилизации отходов не изменилась и составила 7,456 млн евро, выручка от продажи электроэнергии выросла на 40,4% до 7,347 млн евро.

В прошлом году предприятия группы продали 494 гигаватт-часов тепловой энергии, 150 гигаватт-часов электроэнергии, продали и распределили 19,53 гигаватт-часов газа.

В группу входят головная компания Fortum Heat Lietuva, контролируемые ею дочерние предприятия Fortum Klaipeda, Fortum Joniskio energija, Fortum Svencioniu energija. Группе также принадлежат 49% акций Каунасской когенерационной станции и 19,47% акций Klaipedos energija.

100% акций Fortum Heat Lietuva принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании Fortum Holding, которую контролирует финская Fortum.