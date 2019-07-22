Специалисты опровергли информацию о снижении цен на новое жилье в Литве

Цены на новое жилье в Вильнюсе падают – об этом на минувшей неделе заявили представители Центра регистра. Якобы цены за год снизились на 2,5%, а по сравнению с первым кварталом – на 4%. Однако аналитики уверяют, что эта статистика не верна и замечают, что все дело в статистике, которую использует Центр регистра. По их словам, цены на новое жилье в Вильнюсе по-прежнему растут.

О снижении цен на новое жилье в Вильнюсе Центр регистра сообщил 18 июля.

Сообщалось, что в I квартале квартиры новой постройки в Вильнюсе стоили 1653 евро/кв. м, однако во II квартале цена упала до 1587 евро.

Naujų butų pokytis Vilniuje Foto: DELFI

Официально сообщили о снижении цен, однако у аналитиков вопрос вызвала методика такого подсчета, а аналитик Real Data Арнольдас Антанавичюс сказал DELFI, что представленные подсчеты неверны.

"Подсчет средних цен ведется по данным сделок в конкретный период. Например, если на рынках акций всегда берут те же компании, изменения цен у них и тогда уже выводят средний показатель, который отражает перемены. Те же яблоки сравнивают с теми же яблоками и смотрят, изменилась цена на них или нет", – сказал аналитик.

"Когда я взглянул на цены по микрорайонам, то увидел, что в первом квартале больше заключили сделок по продаже дорогого жилья. Это престижное жилье в центре, в Старом городе, естественно эти квартиры подняли средний показатель, а во втором квартале мы видим, что много сделок было в экономическом классе, на периферии и средняя цена там может быть в два раза меньше, чем в центре. Естественно, что в результате снизился средний показатель", – сказал Антанавичюс.

Он сказал, что методология Центра регистра не дает информации для получения точных данных.

Пресс-секретарь Центра регистра Миндаугас Самкус сказал DELFI, что центр для получения среднего показателя использует только данные о завершенных сделках.

"Наша методика основана на статистически обработанной информации о применяется стабильно и последовательно не первый год. Именно по этому можно показать явные тенденции на рынке недвижимости.

Когда мы анализируем изменения в ценах на жилье в конкретном городе или регионе, мы ясно характеризуем, что считаем завершенной сделкой и жильем старой или новой постройки. Мы анализируем только подтвержденных у нотариуса сделки", – сказал специалист, заметив, что новым жилье считают жилье, проданное не позднее чем через 2 года после окончания строительства.

Оценив предложение Антанавичюса, считать средний показатель по отдельным сегментам, Самкус сказал, что сделать это сложно из-за отсутствия объективных критериев распределения жилья по классам.

О ценах на новое жилье в Вильнюсе и методике подсчета Центра регистра высказался и экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он заметил, что проблема в том, что Центр регистра фиксирует только заключенные у нотариуса сделки, но реальные продажи могли быть завершены раньше, скажем, когда жилье еще только строилось. Более точная статистика, по его мнению, у компаний, которые строят и продают жилье.

Вторая проблема, по словам Мачюлиса, это то, что Центр регистра "все данные смешивает в одну кучу".

"Например, в прошлом году в то же время было продано больше жилья более низкого класса, а в данном случае продали больше жилья высшего класса, вот средние данные и увеличились", – сказал экономист.

Он заметил, что в общем сложно сравнивать средние цены, ведь цены на жилье в центре и на периферии разные.

Мачюлис заметил, что в Вильнюсе на данный момент тенденции напоминают те, которые наблюдаются в течение нескольких лет.

"Цены понемногу растут, но этот рост ниже роста доходов граждан. Поэтому с каждым годом доступность жилья растет", – сказал он, заметив, что, по его мнению, рост цен будет последовательным.

Гендиректор Ober Haus Аудрюс Шапока сказал DELFI, что цены понемногу растут.

"Цены на новое жилье в Вильнюсе стабильно растут на 2-4% в год", – сказал он, заметив, что у Центра регистра просто другая методика, поэтому и получаются иные данные.