Погода: после дождей снова придет тепло

В понедельник в Литве погоду обусловит небольшой, уходящий на восток циклон.

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут дожди с грозами. На севере и востоке дождей будет больше, чаще дожди будут ливневыми. На западе и на юге страны днем будет светлее, а дожди будут кратковременными малоинтенсивными или необильными, пройдут они не везде. На юго-западе может быть вообще без осадков.

После обеда местами поднимется шквальный ветер, возможен град. Температура днем 20–25, на взморье 19 градусов. В Вильнюсе также пройдут дожди. Возможно с грозой. Воздух прогреется до 23–25 градусов.

Во вторник ночью осадков станет меньше. Небольшие дожди возможны лишь на востоке страны. В начале ночь возможна гроза. Утром в сырых местах ожидается туман. Ночью будет 12–17 градусов.

Во вторник днем воздух быстро прогреется, появятся дождевые облака. Местами прогнозируют небольшие дожди с грозами. Наибольшая вероятность кратковременных осадков также фиксируется на востоке, а на взморье осадков быть не должно. Воздух прогреется до 21–26 градусов.

В среду в Литве закрепится зона высокого давления. Сначала в Литва попадет в восточную, более прохладную часть антициклона, поэтому жара из Западной Европы до Литвы еще не дойдет. В среду ночью уже ожидается переменная облачность, вероятность осадков невелика. Местами ожидается туман. Ночью будет 11–16, теплее только на Куршской косе.

В среду днем на востоке еще будут небольшие дождевые облака, возможен кратковременный дождь. На западе будет солнечно и сухо. Будет еще теплее: в большинстве районов 22–27, на юго-востоке еще теплее.

В четверг будет ясно и без осадков. Без дождя. Температура ночью 12–17, а днем 24–28 градусов, на юго-западе местами до 30 градусов.

В конце недели жара усилится. Ночи будет теплыми и душными, а днем местами будет до 30 градусов и выше. Будет душно, но осадков, по крайней мере пока, не прогнозируют.