Откладывающим на пенсию следует насторожиться: к концу месяца вы можете принять важное решение

В настоящее время вы тратите по крайней мере одну десятую часть своего ежемесячного дохода на накопление вашей будущей пенсии, как рекомендовано финансовыми экспертами? Для тех, кто накапливает пенсию в пенсионных фондах второго уровня, профессионалы рекомендует воспользоваться государственным стимулом, пользу от которого получают те, кто выбрал максимальное накопление по формуле 3 + 1,5.

В заявлении для средств массовой информации INVL Asset Management говорится, что 3% от начисления второго уровня будут ежемесячно получать 1,5% их дохода от средней месячной зарплаты штата. Это в 5 раз больше, чем накопление в этом году в минимальном режиме (1,8% от заработной платы), когда государственное стимулирование составляет 0,3% от среднегодовой заработной платы в прошлом году.

Компоненты 1,8 + 0,3 совокупной минимальной формулы будут увеличиваться на 0,3% каждый год до 2023 года, когда они достигнут совокупной минимальной формулы 3 + 1,5. Однако переход от минимального к максимальному накоплению все же возможен до 31 июля этого года.

Руководитель отдела пенсионных фондов и розничных продаж в INVL Asset Management д-р. Даля Колмацуи определила причины и группы населения, которые должны быть насторожены.

Откуда взять необходимые "проценты"?

Финансовый эксперт отмечает, что максимальное накопление в пенсионных фондах второго уровня особенно полезно для лиц с низким и средним уровнем дохода, поскольку государственные стимулы пропорционально выше для их собственного вклада, чем для тех, кто получает более высокий доход.

Например, в первом квартале этого года средняя ежемесячная зарплата работника на бумаге составляла около 1250 евро. При минимальном накоплении в 1,8 процента он сам платит 22,5 евро в месяц в пенсионный фонд второго уровня и получает от государства пенсионный взнос в размере 3,28 евро. Таким образом, выгода государства от продвижения личных накоплений составляет одну шестую, или почти 15%, от этого. Между тем, при максимальном накоплении эта польза достигает 44 процентов.

Нормы накопления зависят от возраста и целей

Д. Колмацуи указывает, что чем старше человек, тем больше его доход должен быть направлен на пенсию.

Согласно рекомендациям, чтобы прожить достойную жизнь после ухода на заслуженный отдых, вам нужно зарабатывать около 70-80 процентов вашей пенсии. Предполагается, что человеку, который стремится к такой цели, потребуется отложить 10 процентов дохода на пенсионные накопления до 30 лет, около 15 процентов дохода - с 30 лет и одну пятую зарплаты после 40 лет.

"Конечно, следует иметь в виду, что финансовое положение и цели каждого из нас могут отличаться, как и устойчивость к риску и прогнозируемая доходностьв, поэтому все это необходимо учитывать при планировании пенсионных финансов. Вот почему полезно консультироваться с финансовыми экспертами и по этим вопросам", - сказала Д. Колмацуи. По ее словам, если мы выберем пенсионные фонды, чтобы обеспечить хорошее качество жизни в старости, нам нужно будет сделать соответствующие взносы в зависимости от времени и возраста.