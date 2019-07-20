Авария в Укмергском районе: столкнулись три автомобиля, пострадали 9 человек, перекрыта дорога

В Укмергском районе в субботу вечером во результате столкновения трёх автомобилей пострадали девять человек, сообщает полиция Литвы.

Сообщается, что среди пострадавших есть и несколько несовершеннолетних.

На место происшествия сразу же были отправлены четыре бригады медиков и три полицейских экипажа.

Авария произошла примерно в 10 км от Укмерге в направлении Йонавы. Полность перекрыта дорога А6.

Полиция предупреждает, что на месте происшествия движение перенаправляется: со стороны Укмерге - через Вепряй, со стороны Йонавы - через Пагележяй.

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На месте аварии пришлось поработать и пожарным. По их данным, после двойного столкновения лоб-в-лоб водитель одного автомобиля выбрался самостоятельно. Пожарные на месте происшествия помогли медикам, по предварительным данным, зажатых людей не было ни в одном из столкнувшихся автомобилей. По сведениям спасателей, медики доставили в больницу 9 человек.