Карбаускис о риторике Сквернялиса: эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют

Лидер Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис заявляет, что высказанная премьером Саулюсом Сквернялисом в течение последнего месяца критика в адрес партии является его стратегическим шагом в преддверии очередных выборов в Сейм Литвы.

Лидер "крестьян" уверяет, что между ним и руководителем правительства противоречий нет, и он надеется и далее успешно сотрудничать. С другой стороны, он признался, что для него и членов ЛСКЗ риторика премьера в отношении партии является неожиданной и непонятной. По словам Р. Карбаускиса, он не знает, создает ли С. Сквернялис новую политическую силу, но если бы так и было, это бы его не удивило.

"Те заявления Саулюса, что это партия не такая, какой бы ему хотелось… Почему делаются такие заявления, я не очень понимаю, коллеги по партии не очень понимают, почему человек, который даже не является членом партии ЛСКЗ, однако был выдвинут ЛСКЗ как премьер, так отрицательно высказывается об ЛСКЗ. По нашему мнению, эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют. Конечно, это его мнение, но мнение можно высказать в разговоре между собой и не причинять вред умышленно или неумышленно", – сказал Р.Карбаускис.

По словам Р. Карбаускиса, противоречивая риторика премьера появилась из-за приближающихся выборов в Сейм Литвы, он, по словам лидера "крестьян", начал к этому готовиться. Р. Карбаускис уверяет, что если бы С.Сквернялис решил участвовать в выборах без ЛСКЗ, его бы это не удивило.

Если бы С. Сквернялис создал политическую силу, члены ЛСКЗ вряд ли перешли бы на его сторону, считает Р. Карбаускис. По его словам, члены ЛСКЗ лояльны и со стажем.

На вопрос, как фракция будет голосовать на следующей неделе в Сейме по поводу кандидатуры С. Сквернялиса на руководство новым правительством, Р. Карбаускис заявил, что вся фракция кандидатуру точно поддержит.

В течение последних недель, во время формирования коалиционного большинства, премьер Литвы С. Сквернялис высказал немало критики в адрес партии ЛСКЗ.

Премьер сказал, что вступать в партию ЛСКЗ он действительно не собирается, и об участии в следующих выборах в Сейм под флагом ЛСКЗ, по его словам , ещё рано говорить. По словам С. Сквернялиса, в партии на сегодняшний день он бы желал больше демократических процессов.

Премьер также критиковал и ситуацию с председателем Сейма в партии. По его словам, прошедшее заседание совета ЛСКЗ показало, что партия обладающего высочайшим рейтингом В. Пранцкетиса хочет сместить с должности, и что выход Витаутаса Бакаса из фракции ЛСКЗ ему также ясен.