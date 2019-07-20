Этот курорт – единственный на всю Литву: в радиусе нескольких километров можно найти все мыслимые развлечения

В Литве есть такие уголки, о которых мы даже не знаем. Правда, этого, вероятно, нельзя сказать об особенно любимом большинством жителей Литвы курорте – Паланге. Казалось бы, что в этом посещаемом с детства городе ещё можно увидеть? Ведь все уже давно разведано.

С этим категорически не согласна директор Палангского информационного центра по туризму Раса Кмитене, которая уверяет, что облик Паланги меняется.

Такой курорт – единственный в Литве

Большинство литовцев все еще убеждены, что в Паланге все развлечения уже испытаны, а пасмурным днём там нечего делать. Женщина, которая провела в Паланге не одно лето, уверяет, что настало время узнать Палангу сызнова – этот город меняется.

"Паланга – это единственный курорт, в котором наши гости могут найти то, чего пожелают. Мы можем начать с классической музыки, концертных залов, мероприятий, которые происходят в различных местах. Также рестораны, улица Басанавичяус, где очень много развлечений. На улице Басанавичяус можно увидеть много молодых семей, которые выходят на прогулку с детьми, много пар. Мне бы очень хотелось, чтобы вы воспользовались моим предложением, и мы прогулялись бы по иной Паланге", – рассказала журналистам DELFI Р.Кмитене.



Foto: DELFI / Justinas Auškelis

Хотя у большинства этот курорт сильнее всего ассоциируется со ставшей чуть ли не культовой улицей Басанавичяус, здесь есть чем заняться и не на этой улице, на которую стекаются толпы жителей Литвы.

Можно найти развлечения и вне улицы Басанавичяус

На вопрос, что в Паланге можно увидеть, не заходя на улицу Басанавичяус, женщина ответила, что люди могут найти и экстремальные развлечения. По ее словам, люди уже и сами начинают искать иную Палангу.



Foto: DELFI / Justinas Auškelis

Большинство туристов из России

На вопрос, достаточно ли людям информации о происходящих в городе мероприятиях, директор туристического центра отметила, что всю информацию найти не сложно, было бы желание увидеть то, чего ранее не видели.

Женщина уверяет, что люди интересуются различной информацией, а сами туристы прибывают из разных стран.

"Очень зависит все от того, какие приходят люди. По распределению мы можем сказать, что больше всего в Паланге – литовцев. Иностранцев больше всего в Палангу прибывает из России и Беларуси, а также из Латвии и Германии" , – рассказала Р. Кмитене. "Мы стараемся привлечь иностранных туристов, однако они интересуются различными вещами", – добавила она.

Интересуются всем Клайпедском регионом

По словам директора туристического центра, иностранным туристам интересно не только увидеть Палангу, но и весь Клайпедский регион. Прибывшие из России и Беларуси туристы любят обосноваться в этом курорте больше, чем на неделю, а иногда и на месяц.



Foto: DELFI / Justinas Auškelis

В холодное время года – сказочные виды

Хотя большинство туристов в Палангу едет лишь летом, этот город не жалуется на нехватку гостей и в холодное время года. Правда в это время люди ищут другую деятельность, чем в летнее время. Большинство признается, что вид на море в холодное время года – на самом деле магический.



Foto: DELFI / Justinas Auškelis



"Во время зимнего сезона меняется облик гостя, туриста. Тогда больше приезжают те, которые увлекаются процедурами оздоровления. Также приезжают и иностранные туристы, которым очень интересно увидеть песчаные дюны в холодное время, когда дуют сильные ветра, в это время прогуляться на взморье действительно прекрасно", – сказала директор туристического центра.

Возможно, что в будущем Паланга ещё больше изменится.

"У нас есть амбициозные планы и цели. Бизнес также не прекратится, мы постоянно думаем, что делать, чтобы здесь всегда было чем заняться, мы организуем различные образовательные мероприятия", – уверяет женщина.