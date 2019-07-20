Из Maxima bazė в Вильнюсе эвакуировали людей

В субботу сработавшая в Maxima bazė на окраине Вильнюсе сигнализация обеспокоила некоторых покупателей. Читатели DELFI сообщают, что около 12.00 люди были эвакуированы из здания, однако, что произошло, они не знали.

На место происшествия полицию, медиков или пожарных не вызывали.

Как проинформировала DELFI представитель Maxima, реальной угрозы здоровью людей не было, сигнализация работала лишь в течение нескольких минут.

"Мы приносим извинения всем клиентам за возможные неудобства. В субботу около полудня сработала противопожарная сигнализация в аккумуляторном отделе администрации складов. Сразу же были предприняты все меры безопасности, эвакуированы люди. После проверки помещений ничего обнаружено не было, поэтому через несколько минут работа в магазине была продолжена. Мы благодарим своих клиентов за понимание ", – проинформировала Р. Аукштуолите.