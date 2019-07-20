Погода: часть Литвы охватит шквал

В субботу погоду в Литве обусловит небольшая область повышенного давления, расположенная между двумя циклонами. Днём в большей части страны будет достаточно солнечно и сухо. Лишь в южных районах во второй половине дня появятся кучевые облака, местами пройдут теплые дожди. Возможны грозы. Ветер непостоянного направления, слабый. Максимальная температура в большинстве мест составит 22-27 градусов тепла, а в южных районах местами может быть и на градус-другой теплее.

В Вильнюсе во второй половине дня облаков соберётся достаточно много, но дожди должны пройти стороной. Воздух в столице прогреется до 25-27 градусов.

В воскресенье ночью погода не изменится. Облачность будет небольшой, без осадков, лишь местами под утро появится туман. Ночь будет прохладной, около 11-16 градусов тепла.

В воскресенье днём с запада в Литву придёт атмосферный фронт, гонимый циклоном. Хляби небесные разверзнутся вначале на взморье и в Жемайтии, а до конца дня дождевые облака укроют большую часть страны. Ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Местами вероятен шквал или град, поскольку день будет душным и жарким – 24-29 градусов тепла. Ветер подует с юга, юго-запада, средней силы, однако скорость шквальных порывов местами может составить 15-17 метров в секунду.