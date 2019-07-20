Литву призывают ускорить принятие уменьшающих изменения климата мер

Литва находится среди лидеров Европы в стремлении к энергетической независимости, однако страна все еще очень отстает в борьбе с климатическими изменениями, говорят некоторые политики и эксперты. Они призывают Литву ускорить проведение в жизнь мер, направленных на уменьшение климатических изменений.

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, ответственный за энергетический союз, отмечает, что Литва успешно привлекла средства Евросоюза (ЕС) для реализации крупных проектов энергетической инфраструктуры, одновременно достигнув прогресса на пути энергетической безопасности.

"Дела у вас обстоят лучше, чем у всех стран-членов ЕС (...) Мы, со стороны ЕС выделили около 7 млрд евро на все инфраструктурные проекты во всех странах-членах, около 1,3 млрд евро ушло в регион стран Балтии, а более 650 млн евро пришлось непосредственно на Литву", – сказал М. Шефчович во время дискуссии в Вильнюсе в пятницу.

Глава Балтийского форума по окружающей среде в Литве Жимантас Морквенас убежден, что Литва все еще очень отстает в борьбе с климатическими изменениями. По его словам, если принятие решений по вопросам загрязнений и изменений климата в Литве по-прежнему будут приниматься медленно, существование страны окажется под угрозой.

"По моему глубокому убеждению, изменение климата является для Литвы вопросом национальной безопасности, он должен быть включен в повестку дня национальной безопасности Литвы (...) В прошлом году мы отпраздновали столетие Литвы. Если решения будут приниматься так же медленно, то, может быть, отметить следующе столетие нам, как народу, как государству, не удастся", – сказал он.

Еврокомиссар М. Шефчович согласен с тем, что вопрос изменения климата уже становится и проблемой безопасности людей.

"Каждый год наши экраны пестрят сообщениями о национальных катастрофах, которые тесно связаны с изменениями климата (...). Думаю, нам следует смотреть на это и с точки зрения безопасности", – сказал М. Шефчович.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас также отметил, что в деле преодоления вызовов, связанных с климатическими изменениями, недостаточно одного лишь развития обновляющихся ресурсов, необходимы усилия и других секторов – транспорта, сельского хозяйства.

"Где еще нужны дополнительные услуги – это именно другие секторы, мы говорим не только об энергетике. Мы можем вырабатывать "зеленую" электроэнергию, но проблема в транспортном секторе, сельском хозяйстве, отчасти в промышленности", – сказал Ж. Вайчюнас.

В июне ЕК призвала Литву стремиться к тому, чтобы к 2030 году выбросы вызывающих парниковый эффект газов по сравнению с 2005 годом были сокращены на 9%. К этой цели стране следует стремиться в секторах, к которым не применяется система торговли оборотными разрешениями на выбросы в атмосферу ЕС (то есть в транспорте, сельском хозяйстве).

Исходя из рекомендаций ЕК, государства-члены должны представить окончательные планы до 31 декабря.