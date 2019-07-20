Науседа назначил Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу назначил генерал-майора Вальдемараса Рупшиса главнокомандующим Вооруженными силами (ВС) страны.

Он приступит к исполнению обязанностей с 24 июля. Его кандидатуру в четверг одобрил Сейм Литвы.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

Отдельным декретом президент освободил от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Витаутаса Жукаса. Он может стать советником президента по вопросам национальной безопасности.

Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.