Государство и муниципалитеты Литвы в этом году получили 174 млн евро доходов сверх плана

Доходы государственного и муниципального бюджетов Литвы за период с января по июнь составили 5,344 млрд евро – на 3,4% (174,1 млн евро) больше, чем планировалось, сообщил Минфин.

Поступления в госбюджет составили 4,366 млрд евро – на 2,2% (92,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось, налоговые поступления в госбюджет составили 3,968 млрд евро и были на 1,5% (57,6 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 1,842 млрд евро – на 1% (18,8 млн евро) меньше плана. Как сообщает Минфин, снижение доходов НДС обусловлено ускоренным возвращением переплаты НДС налогоплательщикам.

За все подакцизные товары в этом году было получено 737,7 млн евро – на 3% (21,5 млн евро) больше, чем прогнозировалось, поступления налога на прибыль составили 450 млн евро – на 1,3% (5,7 млн евро) больше.

Поступления подоходного налога в госбюджет и муниципальные бюджеты в январе-июне были 1,568 млрд евро – на 3,9% (58,2 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета Литвы 2019 года (без учета средств финансовой помощи Евросоюза (ЕС)) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств ЕС – 10,59 млрд евро.