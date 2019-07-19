Президент Литвы: министрами должны остаться Кароблис, Шапока, Синкявичюс, Линкявичюс

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку, министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

"Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов", – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис.

"Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление", – отметил он.

Позднее Мачюлис также добавил, что президент надеется, что сможет работать с Линкявичюсом.

Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между "крестьянами", социал-трудовиками, представителями партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквернялисом.