Литва – самая лояльная к белорусам по выдаче шенгенских виз

Белорусы недоумевают от противоречивых новостей. Евросоюз увеличил стоимость шенгенских виз до 80 евро и в то же время Беларусь и ЕС закончили переговоры об упрощении визового режима, в результате чего цена виз должна снизиться для граждан страны до 35 евро. Разбираемся в ситуации.

Испортил ли белорусов визовый вопрос?

Как записаться в визовый центр и большие ли там очереди, дают ли визы на год или на два и в каком посольстве, как правильно "распечатать" визы — постоянные темы для обсуждения в белорусском обществе.

Такое впечатление, что проблема с визами касается всех белорусов, а "шенген" в этой стране есть даже у младенцев.

Наши ощущения недалеки от истины. По числу выданных виз Беларусь занимает 6-е место в мире — наша страна идет вслед за такими густонаселенными странами, как Китай, Индия, Россия, Турция и Алжир. А по количеству шенгенских виз на душу населения Беларусь стоит на первом месте в мире!

Тут бы белорусам и порадоваться, но… Сколько бы виз нам не выдали, мы всегда будем помнить, что соседи-украинцы уже ездят в страны ЕС без виз.

Ущемляет ли ЕС белорусов?

В последний год визовые новости из ЕС не радовали. Небогатые белорусы болезненно восприняли отмену Польшей виз "на закупы" и увеличение визового сбора на 20 евро.

Хотя это небольшая сумма, но в многократной визе теперь могут запросто отказать — это делает получение "шенгена" рисковым мероприятием, которое может и не окупиться.

Тем не менее, статистика показывает, что страны ЕС занимают в отношении Беларуси самую лояльную позицию.

В 2018 году белорусы получили 676 тысяч шенгенских виз, 83% из которых — многократные. Это один из самых высоких показателей не только среди стран СНГ, но и в мире. Больше многократных виз Евросоюз выдал только жителям карликового Сан-Марино и богатейшего Кувейта.

По количеству виз, выданных белорусам, лидируют наши европейские соседи: Польша (277 тысяч) и Литва (233 тысячи). Литва оказалась самой лояльной: 93% выданных ее посольством виз — многократные. Литва приветствует туристов из Беларуси, которые занимают первое место среди посещающих страну иностранцев.

Также о лояльности европейских стран по отношению к белорусам говорит низкий процент отказа в выдаче виз — 0,3%. Для сравнения: Евросоюз отказывает в шенгене россиянам в 1,7% случаев, армянам — в 11,8%, а грузинам — в 31,4%.

Ничего личного, это не бизнес

Решение повысить визовый сбор до 80 евро Евросоюз принял не "против" Беларуси, а в рамках своей политики по улучшению визового сервиса для всех стран.

Предполагается, что дополнительные средства покроют расходы на внедрение новых визовых процедур. Согласно Визовому кодексу ЕС, размер визового сбора Брюссель пересматривает каждые три года, поэтому вполне вероятно, что его снова уменьшат, как только заработает новая система.

При этом правила Визового кодекса ЕС не распространяются на страны, с которыми Евросоюз заключил отдельные соглашения об упрощении визового режима.

Такие соглашения взаимосвязаны с соглашениями о реадмиссии, которые определяют процедуры возврата нелегальных мигрантов из ЕС.

То есть происходят дипломатические торги: чтобы выдворять нелегалов, Евросоюзу нужно договориться со странами, которые бы принимали мигрантов или разрешали их перемещение транзитом через свою территорию. Взамен Брюссель предлагает упрощение визового режима и пониженную ставку визового сбора в 35 евро.

На 2019 год Евросоюз заключил 12 соглашений об упрощении визового режима, в том числе с Россией, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном.

Спокойствие, только спокойствие!

Заключение таких соглашений — долгий процесс взаимных переговоров, особенно с учетом миграционного кризиса 2015 года, когда в Европу прибыло более миллиона мигрантов. Все страны теперь хорошо понимают, какое бремя ответственности предполагают миграционные договоры.

Беларусь вела переговоры с ЕС по реадмисии и упрощению визового режима с 2014 года. Пока простые граждане терпеливо ждали снижения визового сбора, Евросоюз настаивал на принятии правительством Беларуси своих миграционных условий. Только в мае 2019 года появилась информация, что сторонам удалось договориться о содержании обоих документов.

Теперь, если Беларусь и ЕС выполнят все формальные процедуры и успеют подписать соглашения до 2 февраля 2020 года (даты вступления в силу новых правил ЕС), белорусам не придется платить 80 евро за визы — их цена действительно составит 35 евро.