В Паланге подросток устроил экзекуцию: жертва впала в кому

В Паланге подросток, посещавший занятия боксом, устроил экзекуцию рядом со школой. Он ударил 16-летнего подростка, а когда тот упал, пнул его ногой в лицо. Пострадавший некоторое время находился в коме.

Другие подростки, которые стали очевидцами этого происшествия, рассказали, что драчун сказал, что ему все равно ничего за это не сделают. Однако стражи порядка придерживаются иного мнения - ответственности он не избежит.

Близкие пострадавшего сказали, что им известно - агрессор - проблемный подросток, у него уже были проблемы с полицией. Кроме того, он занимался боксом и отличается большой физической силой, поэтому хватило одного удара, чтобы пострадавший впал в кому.

"Пострадавшему 16 лет, он находится в реанимации. У него выбиты зубы, поломана челюсть. Врачи ввели его в искусственную кому. Сейчас он уже в сознании, но из-за боли не может даже глотать слюну", – писала родственница пострадавшего.

Друг пострадавшего сказал DELFI, что если бы не один из ребят, то пострадавший мог и не выжить.

15 июля вечером компания молодежи собралась в скейтборд-парке в Паланге.

"Одни катались, другие общались. Вскоре пришел один парень, которого некоторые ребята знали, а после него - тот, что потом устроил экзекуцию. Сначала он сел в сторонке, но стал задирать ребят. То одному бросит нецензурную реплику, то другому. Потом обратился к моему другу, говорит: "Иди сюда, надо поговорить". Он казался пьяным или под воздействием еще чего-то, даже на скамейку сел с трудом. Поэтому никто не думал, что он может быть опасен. Мой друг сначала не реагировал, но тут тот пристал к двоим подросткам помладше, стал их оскорблять и угрожать им. Тогда он, чтобы их защитить, пошел с ним поговорить. Но словесная перепалка вылилась в драку. Сначала моего друга агрессор толкнул, а потом ударил по голове, и он упал, потеряв сознание. Потом он еще ударил моего друга ногой в лицо. Если бы ударил сильнее, несомненно убил бы. Жуткая картина. Тогда один из парней бросился защищать упавшего. Он спас моему другу жизнь, только тогда драчун отступил и ушел. Я вызвал скорую", – рассказал подросток, приехавший к другу из другого города.

Сам пострадавший еще не может говорить. Но есть свидетели и в парке установлены видеокамеры.

Представитель Палангской полиции Кястутис Бончкус сказал DELFI, что подозреваемый им известен, однако уголовное дело на него завели в первый раз. Расследование осложнено тем, что подозреваемого на месте происшествия не задержали, поэтому не смогли проверить, был ли он пьян.

"Мы знаем его потому, что он водится с нехорошей компанией, он - проблемный ученик в школе и общается с лицами, отличающимися подозрительной репутацией. Его окружение, его друзья попали в список ли, которые интересуют полицию, как несовершеннолетние склонные к насилию и употребляющие наркотики. Сам он до сих пор ничего плохого не делал. Подозреваемого еще не допросили. Его нашли, но не в тот же вечер и до сих пор только общались, но не допрашивали", – сказал в четверг Бончкус.

Молодого человека допросили 18 июня. В пятницу утром прокурор сказала, что было решено обратиться в суд с просьбой выдать разрешение на назначение подозреваемому домашнего ареста.