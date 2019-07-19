Президент Литвы встретится с лидерами правящих для обсуждения принципов формирования правительства

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа примет лидеров партий, сформировавших правящую коалицию, чтобы обсудить принципы образования правительства.

"На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы и принципы формирования правительства", – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Айстис Забараускас.

Когда Г. Науседа приступил к выполнению президентских обязанностей, правительство Саулюса Сквернялиса вернуло ему свои полномочия.

Правящие "аграрии" договорились сформировать обновленное правительство вместе с социал-трудовиками, представителями партий "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.

Президент должен будет утвердить состав нового правительства.