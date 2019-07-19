В Литву ненадолго возвращается лето, воздух прогреется до 29 градусов

В пятницу в Литве усилится зона высокого давления, но на востоке страны еще будет ощущаться влияние удаляющегося циклона.

Днем ожидается переменная облачность. На большей части территории страны без осадков, только на востоке местами возможны небольшие дожди. Воздух прогреется до 20–25 градусов. Холоднее всего будет на взморье – около 20, а теплее всего – в но вероятность дождя невелика. Воздух прогреется до 22–24 градусов.

В субботу погода будет обусловлена небольшим антициклоном. Ночью небо прояснится, дождя не будет, только в низинах ожидается туман. Ночью будет 9–14 градусов, в Жемайтии температура будет ниже. В субботу днем будет солнечно и без осадков. Выше облачность будет на западе, но осадков не ожидается. Воздух прогреется до 22–27 градусов. В ночь на воскресенье будет малооблачно и без дождя. Местами снова ожидается туман. Ночью будет 11–16 градусов тепла.

В воскресенье днем погода снова изменится, с запада придет атмосферный фронт. Однако перед этим воздух прогреется до 24–29 градусов. Будет душно. На западе появятся дождевые облака, после обеда начнутся дожди с грозами. Местами возможен шквал и град. На востоке день будет солнечным и теплым. К вечеру облачность увеличится, однако дождей до ночи не будет.

В понедельник снова прогнозируют дожди. Ночью дожди будут интенсивными, до полуночи местами ожидаются грозы. Днем уже прогнозируют небольшие дожди. Сильные осадки ожидаются на востоке страны. После обеда увеличится вероятность грозы. Температура ночью будет 13–18, днем 20–25 градусов тепла.

Во вторник во многих районах пройдут небольшие, кратковременные дожди. Будет достаточно тепло. В среду вероятность дождя невелика, будет тепло.