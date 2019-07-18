Иной отдых в Паланге: приглашает читальня-резиденция

На дворе середина лета, туристы и отдыхающие активно ищут возможность поехать к морю в поисках покоя, новых впечатлений и отдыха. Если вы, читая эти строки, думаете, что речь пойдет о новой гостинице с видом на море и СПА-центрами, вы заблуждаетесь. В Паланге, на ул. Витауто, находится иной оазис покоя и отдыха – летняя читальня Литовской национальной библиотеки им. М.Мажвидаса, в крышу которой упирается растущий внутри столетний дуб, рельеф повторяет морские волны, а устроиться с книгой можно на чистом воздухе среди цветов во внутреннем дворике.

Лицо и душа действующей с 1966 года читальни – Ванда Ключинскене, из Южной Америки (Уругвай, Монтевидео). Она называет эту читальню библиотекой в библиотеке. Госпожа Ванда проводит в читальне весь день, поэтому иногда забывает, что берега Паланги омывает море.

В здании, созданном архитектором Альбинасом Чеписом, много новых книг и изданий: от художественной, психологической, философской до фантастической литературы. Ассортимент очень широк: здесь есть книги литовских, французских, немецких, испанских, русских авторов.

Госпожа Ванда рада тому, что у читальни есть постоянные посетители, но ее часто навещают гости - и молодежь, и иностранные туристы.

Она заметила, что Паланга – это не только шумная ул. Й.Басанавичюса или пирс. Уютная палангская читальня, выделяющаяся своей архитектурной ясностью и крышей, отражающей изгиб волн, стала своеобразным палангским ориентиром и в 2014 г. была включена в регистр культурных ценностей.

С июля в читальне расположилось кафе-мороженое Ice Dunes.