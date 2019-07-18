Официальные цены за роды в Литве и рассказы рожениц: это не взятка, а чаевые

Похоже, что "конверты" быстро уходят из Литвы, особенно когда речь заходит о родах. В больницах есть официальные расценки, которые действуют, если женщина хочет договориться, чтобы роды принимал конкретный врач или акушер. Портал DELFI взглянул на цены в столичных родильных домах.

Если женщина застрахована - роды в Литве бесплатные. Их оплачивает Государственная больничная касса. За обычные роды без осложнений плата составляет 496-1045 евро. Если делают Кесарево сечение или имеют место опасные осложнения, роды стоят 1189-2126 евро.

Однако если услуги, которые ГБК не оплачивает. Если роженица хочет рожать у конкретного врача или акушера, но он во время ее родов не дежурит, придется заплатить отдельно. Цена зависит от больницы. В Вильнюсской городской клинической больнице за врача придется заплатить 244,19, за акушера – 122,09 евро. Также можно заплатить и за индивидуальную палату, в которой роженица может находиться с мужем. Стоимость такой палаты 29,52 евро.

Заведующий Акушерским отделом Сантаришкской клиники Ромоалдас Юршенас сказал, что женщин, которые хотят рожать у конкретного врача, немного. "Да, бывают, но это не массовое явление. Все врачи нашей клиники высококвалифицированные специалисты. Одновременно дежурят три врача, роженица может выбрать одного из них", – сказал заведующий.

По его словам, ситуация меняется и уже никто не дает после родов "конверт". "Отношение меняется, растет доверие к врачам, это радует", – сказал собеседник.

Если все же роженица хочет, чтобы роды принимал выбранный ею врач, это можно сделать официально, сразу, как только приедете в больницу. Врача вызовут. Такая услуга стоит 400 евро, за акушера надо заплатить 200 евро.

Как и в других, больницах можно заказать отдельную палату, такая услуга стоит 50 евро. Это плата за возможность находиться в ней с мужем.

"У нас есть комната-гостиница. Она стоит дороже – 100 евро", – рассказал Юршенас.

Заказать такие палаты заранее нельзя, поэтому если они будут заняты, придется довольствоваться обычной.

Похожая картина и в Вильнюсском роддоме, только цены тут ниже. Директор роддома Корнелия Мачюлене сказала, что сейчас "в карман" никто денег не кладет, а если хотят рожать у конкретного врача, платят официально.

"Плата за конкретного врача составляет 201,47 евро, если роды проходят не во время его дежурства. Врач на руки получает 100 евро из этой суммы. Акушер стоит 105 евро (или 70 евро "на руки"). Все соблюдают правила", – сказала собеседница.

Она советует не договариваться с конкретным врачом, поскольку он не всегда может приехать. "Дежурит высококвалифицированный персонал, поэтому не вижу смысла договариваться с каким-то врачом отдельно. Кроме того, никогда не знаешь, что может случиться, сможет ли врач приехать", – сказала Мачюлене.

За возможность жить в палате с мужем надо заплатить 34,75 евро, если в палате отдельный душ и туалет и в два раза меньше, если их нет.

Многие женщины, которые недавно родили, признали, что денег врачам не предлагали. "Ведь никто не платить дополнительно кассиру в магазине. Это их работа, за которую они получают зарплату, почему я должна платить дополнительно?" – сказала Моника. Правда, многие заметили, что благодарили врачей иначе - приносили цветы, конфеты, торты.

Другие сказали, что предлагали деньги, но ни врач, ни акушер их не взяли. Были и такие, которые заплатили по 50 евро, другие суммы не назвали.

Илона сказала, что всегда и всем дает чаевые, это касается и врачей. "Я даю чаевые и никогда не считаю их взяткой, для меня это символ благодарности – чаевые", – сказала женщина. "Я всегда оставляю чаевые примерно 10-15% от стоимости услуги, так было и с родам, они стоят 1000-2000 евро, вот пропорционально и оставила", – сказала женщина.

В Вильнюсе есть Балтийско-американская клиника терапии и хирургии - единственное в Литве частное учреждение, в котором принимают роды. Здесь рожают как местные жительницы, так и женщины из Беларуси.

"У нас была семья, которая вместо медового месяца в экзотической стране выбрала роды в нашей клинике", – рассказал представитель клиники Росита Сакалаускайте.

Естественные роды в клинике стоят 4800 евро. За обезболивание дополнительно надо заплатить 230 евро. Если делают Кесарево, роды стоят 5800 евро.