Уникальное место на Куршской косе: эти дюны привлекают туристов со всего мира

Если искать конкурентов дюне Парнидиса в Ниде, то наверняка, таким местом стали бы Мертвые дюны, находящиеся между Юодкранте и Пярвалкой. На стоянке около ведущей к ним тропы трудно найти место для автомобиля – число туристов в этом месте растет с каждым годом. Сюда приезжают не только европейцы, но и китайцы, японцы, а также туристы из других дальних стран.

Тропа длиной больше километра ведет к огромным дюнам с уникальной растительностью – картина буквально захватывает дух. Если приходишь сюда впервые, трудно поверить, что это место находится в Литве.

Безжалостные ветра столетия назад занесли песком четыре деревни Нагляй, а сейчас это место – одно из самых популярных в Неринге. С Мертвых дюн открывается великолепный вид на море, залив, дюны, безбрежные леса.

Сливающееся с морем небо только усиливает впечатление. Время здесь словно останавливается.