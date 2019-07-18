Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой налоговой системы", – сказал DELFI председатель Литовского союза моряков Пятрас Бакежа. По его словам, морякам, работающим по литовским флагом, не гарантируют честную оплату труда, а в других странах зарплаты в несколько раз выше. По данным Министерства транспорта и сообщения, некоторые действия предприняты, но пока не найдено решение, которое удовлетворило бы как владельцев судов, так и моряков.

Юлюс (настоящее имя редакции известно) уже шесть лет работает механиком в одной зарубежной компании. Он работает на нефтяных танкерах.

"Я работаю уже 24 года. Никогда не работал на литовских судах, работаю за границей из-за более высоких зарплат. Они в 2-3 раза выше, чем в Литве", – сказал Юлюс.

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"Разница не только в суммах, но и в обслуживании, отношении к работнику", – сказал он, но точную зарплату называть не стал, только рассказал о социальных гарантиях.

"Социальные гарантии на зарубежных судах очень хорошие. Скажем так, застрахованы все члены моей семьи, все ее члены включены в мой контракт.

Мне кажется, что только коррекция зрения и лечение зубов не входят, но все другие проблемы решаются. Клиника дает чек, берешь его, высылаешь в офис и тебе возвращают деньги", – рассказал Юлюс.

То, что условия на литовских и зарубежных судах разные, порталу DELFI подтвердил и Бакежа.

Правда, по его словам, на литовских судах сегодня работают около 1000-1200 моряков (от рядового рабочего до капитана), а сам этот бизнес нельзя делить на литовский или европейский, поскольку рынок мировой.

Но, по его слова, морякам литовских судов сейчас приходится несладко. Из-за многих проблем специалисты покидают страну.

Одна из самых больших проблем, по словам Бакежи, это зарплата, которая в Литве состоит из двух частей: базовой и суточных, нигде в мире такая система уже не применяется.

"Это наследие советской системы. У руководящих специалистов, я имею в виду капитанов, главных механиков, механиков, судоходов, базовая зарплата составляет половину текущей зарплаты, а вторая ее часть - суточные", – сказал он, заметив, что проблема в том, что суточные налогами не облагаются.

"С них не высчитывают взносы в "Содру", поэтому пенсии у моряков маленькие, выплаты по болезни маленькие и т.д. Также не с полной зарплаты считают сверхурочные, работу по ночам и в праздники", – заметил он.

Еще одна проблема – разный сбор налогов.

"Доходы литовских моряков, работающих на судах стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), налогами не облагаются, а доходы моряков, работающих на судах других стран, облагаются подоходным налогом", – сказал Бакежа и заметил, что, согласно Конституции, зарплаты представителей одной профессии, налогами должны облагаться одинаково.

"Мы давно говорим об этом политикам, но ничего не меняется", – сказал он.

"Если сравнивать зарплаты моряков литовских компаний с зарубежными, то они намного меньше.

Например, зарплата моряка, работающего в компании третьих стран, составляет 1800 долларов в месяц, а в литовских, за исключением DFDS Seaways, 1100–1300 евро", – сказал он, заметив, что разница в зарплатах руководящего состава еще больше.

"Коэффициент капитана в Литве 3 (от 1100-1300 евро),поэтому в море его зарплата составляет 3300–3900 евро, но капитаны стараются идти в зарубежные компании, где зарплаты еще больше.

Скажем, на судне с "удобным" флагом коэффициент 3,369. Это значит, надо 1806 помножить на 3,369 и получим больше 6000 долларов в месяц", – заметил он и уточнил, что продолжительность рейсов 3-6 месяцев.

Что касается капитанских зарплат за границей, так они, в зависимости от страны и назначения судна, составляют 10 000 или 15 000 евро в месяц.

Недостатки в системе оплаты труда в Литве, по словам Бакежи, - основная причина, по которой литовские моряки выбирают работу на зарубежных судах.

"Почему в Литве не хватает моряков? Говорят, что не хватает, но если будет другая зарплата, если все будут считать не только с базовой, но и с суточных, которые составляют половину суммы, их будет достаточно.

Литовские моряки бегут из Литвы, они эмигрируют из-за плохой налоговой системы. Они покидают Литву и едут в другие страны, где лучше условия, где платят больше. Там они становятся постоянными жителями", – сказал он.

По словам Бакежи, высококвалифицированные моряки, которые соблазнились большими зарплатами и работают на судах не под литовским флагом, все равно привозят деньги в Литву.

"Неважно, что он здесь не работает, здесь он живет, здесь живет его семья. Моряк - не тот, кто поехал собирать помидоры и находится в другой стране, он работает за границей, но возвращается в Литву, к своей семье, здесь он оставляет и свои деньги", – сказал он.

Тем, кто думает, что у моряков большие зарплаты, Бакежа предлагает посчитать их время работы.

"Моряки в море работают очень много. Они работают каждый день, и в субботу и в праздники. Они работают 10-12 ч. perв сутки по 3-6 месяцев. Представьте себе сколько это сверхурочных, ночных дежурств, праздников, плюс огромная ответственность. Все входит в эту зарплату", – заметил он.

Бакежа напомнил, что для того, чтобы представить реальную зарплату моряка, надо поделить ее пополам, поскольку когда моряк бывает на суше, он зарплату не получает.

"А бывает и такое, что выйдя на сушу, он 6 месяцев не может получить новый контракт. Он сидит без работы. Хотя с руководящим персоналом такого не бывает, они всегда при деле", – продолжил он.

На вопрос, почему власти ничего не делают, чтобы моряки оставались в Литве, Бакежа сказал, что виной тому интересы бизнеса.

"В нашей стране процветает лоббизм. Владельцы судов богаты, у них есть доступ к депутатам, есть деньги. Они оказывают на них влияние. И неважно, что конвенция ратифицирована, а в ней требуется уравнять гарантии моряков с гарантиями людей, работающих на суше. Надо, чтобы в Литве привели в порядок правовую базу по требованию ратифицированных конвенций", – сказал он DELFI.

Ситуацию прокомментировали и представители Министерства транспорта и коммуникаций, которые сказали, что уже какое-то время ищут решения этого вопроса.

"Вопрос суточных, социальных гарантий не в нашей компетенции, но министерство считает, что нельзя выделять конкретную группу работников, государство должно решать вопрос суточных сразу всех работников.

Министерство хочет улучшить условия работы моряков на зарегистрированных в Литве судах. Поэтому инициировали пересмотр системы оплаты труда, исследовали зарубежную практику, пытались найти решения, которые можно было бы применять в Литве. повышая зарплаты моряков", – сказано в ответе министерства.

Однако не были найдены решения, которые удовлетворили бы и моряков и хозяев судов.

"Вопрос по-прежнему обсуждается на уровне владельцев судов и организаций, объединяющих моряков", – сказано в ответе министерства.