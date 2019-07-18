Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях, другим родители дают с собой еду. Возможности семей разные, отличается и студенческая жизнь, расходы их детей. Легче живется тем, чьи дети не уезжают учиться в другой город – они живут с детьми, нет дополнительных расходов на жилье и питание.

Для тех, кто едет учиться в другой город, начинается самостоятельная жизнь. Несмотря на то, что половина студентов во время учебы зависит от родителей, многие студенты работают. Если раньше они начинали работать в конце второго курса, то сейчас они ищут работу на 0,5-0,75 ставки с первого года учебы. Летом большинство работает полный рабочий день. Больше всего средств требует плата за учебу, жилье и питание. Родителям тех, кто не работает, приходится оплачивать все расходы на проживание своих детей. Но даже работающим студентам не удается жить без помощи родителей, а о развлечениях им приходится забыть или копить на них деньги, отказывая себе в чем-то. Студенты экономят на еде, развлечениях. Если денег не хватает, берут взаймы у однокурсников или друзей.

За последние три года расходы студентов увеличились как минимум на 15%.

Гинтаутас Якшас, представитель Центра анализа наблюдений за наукой и обучением, сказал, что 1 из 4 студентов в Литве сталкивается с финансовыми трудностями. В Эстонии и Латвии с ними сталкиваются соответственно 22 и 28% студентов. В финансовом плане лучше всего себя чувствуют студенты в Нидерландах, где лишь 1 из 10 сталкивается с финансовыми трудностями. Чаще всего финансовые проблемы в Литве бывают у студентов-платников. 62% студентов-бакалавров финансово зависят от родителей, 26% – от зарплаты, 4% – от социальных выплат, 8% – от других источников.

По данным опроса EUROSTUDENT Центра анализа наблюдений за наукой и обучением от 2016 г., в среднем студенты тратили в месяц на жизнь около 397 евро. Однако за последние три года эта сумма выросла примерно до 450 евро.

"По данным за 2017 год, студент в среднем тратил 380 евро в месяц. Чуть больше половины этой суммы - деньги на еду и жилье, остальное - досуг, включая развлечения, культурные мероприятия и т.д. Плюс расходы на транспорт, одежду/обувь и лекарства", – сказал президент Литовского союза студентов Эйгирдас Сарканас.

По его словам, большая часть студентов получает помощь от родителей, но 60% студентов работает, поскольку если надо платить за учебу, помощи родителей не хватает, равно как и стипендии.

По словам Сарканаса, плата за учебу зависит от специальности: "Если брать минимум и максимум, то это от 977 до 13 418 евро в год".

Третьекурсница политических наук Кристина платит за учебу 1285 евро в год. Она живет в собственной квартире. Оплачивает только коммунальные услуги, которые "съедают" значительную сумму ее месячных доходов.

"Я давно живу одна и отвечаю за свои финансы сама, работаю с первого курса. Сначала это была простая работа, но сейчас я работаю в интересующей меня сфере образования. Зарплата почти средняя, иногда выше. На полную ставку во время учебы студенты обычно начинают работать с третьего курса", – сказала Кристина, которая обходится без помощи близких.

Зарплата ее удовлетворяет, кроме того, девушка получает и стипендию.

"Если приходится экономить, то я экономлю на еде - больше готовлю сама, покупаю более дешевые продукты, не трачу деньги на деликатесы", – сказала Кристина.

20-летняя Йовита учится в Литовском спортивном университете. Она платит за учебу 1800 евро в год. Девушка живет в общежитии. Платит за него 73 евро в месяц. Йовита, как и многие студенты, работает в сфере обслуживания. Летом работает целый день и получает 450-500 евро, в остальное время работает на полставки, ее зарплата – около 300 евро.

Родители Йовиту не поддерживают с тех пор, как она стала работать, разве что иногда дают с собой продукты.

"Чтобы нормально жить, в месяц, без платы за учебу, надо получать хотя бы 400 евро. В среднем мои расходы составляют 300 евро. Больше всего денег уходит на еду и плату за общежитие. Минимальная сумма составляет 250 евро", – сказала Йовита.

Студент юридического факультета Мантас платит за учебу больше 2000 евро в год. Вместе с другом он арендует квартиру за 350 евро в месяц. Еда, одежда, транспорт и развлечения еще 400 евро. Летом он работает целый день, осенью планирует искать работу на полставки по специальности.

Молодому человеку все еще помогают родители. Он сказал, что для того, чтобы жить не в общежитии, есть не самую дешевую еду, заниматься спортом, посещать музыкальные фестивали, ходить в кино или съездить на море, в месяц надо иметь не меньше 600 евро.

"Конечно, чем больше у тебя есть, тем больше ты тратишь. Студентам обычно не на чем экономить, а если денег у них больше – тратят их, ведь всегда чего-то хочется – одним важно купить хорошую одежду, другим путешествовать, третьим в кафе или спортклуб хороший пойти, провести досуг с друзьями. Желания разные, расходы тоже. Я люблю водный спорт, а это стоит денег", – сказал Мантас.