В документах на покупку говорится, что судно должно быть спроектировано и построено так, чтобы прослужило минимум 30 лет.

Судну предстоит собирать разлившуюся в море нефть, оно также будет оснащено оборудованием для ее обнаружения, на нем должно быть смонтировано оборудование для поисково-спасательных задач, позволяющее обнаруживать объекты ночью, прожекторы. На судне также можно будет оказывать первую помощь.

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Судно должно быть оснащено как минимум двумя водяными пушками, которые позволят гасить пожары на других судах, а также оборудованием для буксировки.

На судне должна быть также предусмотрена барокамера.

ВС объявили о закупке на этой неделе, конверты с предложениями участников конкурса планируется вскрыть 19 августа.

Министерство обороны ранее сообщало, что подписать договор с победителем конкурса – судостроительной компанией планируется в декабре 2019 года, а завершить проект – в 2022 году.

Планируется, что проект будет финансироваться на средства фондов структурной помощи Евросоюза 2014-2020 годов.

Новое судно ВС заменит спасательное судно Sakiai постройки 1986 года.