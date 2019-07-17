Выручка Tele2 в этом году выросла на 7% до 120 млн евро

Контролируемое шведской телекоммуникационной компанией Tele2 одноименное предприятие в Литве получило в первом полугодии этого года 120 млн евро выручки – на 7,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Показатель EBITDA предприятия составил в этом году 45,2 млн евро – на 20,2% больше, чем год назад, сообщило Tele2.

"Хорошие результаты обусловлены несколькими причинами: продолжающимся ростом числа клиентов, привлекательной ценой на услуги, а также сохраняющейся тенденцией к увеличению объемов пользования. Не менее важными были целевые инвестиции, которые мы и в дальнейшем будем выделять на подготовку к развитию 5G и участию в предстоящем осенью конкурсе разрешений на частоты", – сказал для пресс-релиза глава литовского предприятия Tele2 Пятрас Масюлис.

В первом полугодии у Tele2 было 1,9 млн клиентов – на 2,3% больше, чем за такой же период прошлого года, а число коммерческих клиентов выросло на 5% до 195 тыс. Росту финансовых результатов способствовала и набирающая популярность услуга домашнего интернета. Число пользователей только этого сегмента возросло на 25% до 160 тыс.

В повышение качества связи в первом полугодии 2019 года Tele2 инвестировала 4,3 млн евро.