В Казахстан отправились участники экспедиции "Миссия – Сибирь"

В среду на Вильнюсском железнодорожном вокзале состоялись торжественные проводы участников экспедиции "Миссии – Сибирь" в Казахстан.

"Отрадно видеть еще одну группу. Мы провожаем, как в космос. Ну не в космос, на землю. Возможно, не в родную, но очень близкую. Каждый год мы собираемся здесь, у меня есть повод участвовать уже в седьмых проводах", – сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он вручил участникам экспедиции шагомеры.

Ранее экспедиции ездили в Россию, но РФ второй год подряд отказывает участникам "Миссии – Сибирь" в выдаче виз, поэтому, как и в прошлом году, молодые люди в этом году едут в Казахстан.

Участвовавший в проводах спикер сейма Викторас Пранцкетис подарил молодым людям литовский флаг и попросил передать его литовцам, живущим в Казахстане.

В десятидневную экспедицию отправляются шестнадцать участников.

Как сообщила BNS руководитель экспедиции Айсте Эйдукайтите, этот год отличается тем, что участники миссии везут с собой крест, сделанный бывшим ссыльным.

Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с проживающими в Казахстане соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

"Захоронения там можно считать сотнями, их очень много. В прошлом году команде удалось найти 200 могил литовцев, надеемся, что в этом году цифра будет не меньше", – сказала руководитель экспедиции.

"Похоже, что в Караганде ожидается сильная жара, но команда готова ко всему", – добавила она.

Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста кладбищ.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 000 человек.