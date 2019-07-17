Суд взял самоотвод по делу Палецкиса из-за подозрений в его преступлениях против судей

Вильнюсский окружной суд (ВОС) сообщил, что взял самоотвод по делу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса, так как он подозревается в преступлениях против судей этого суда.

"С учетом того, что арестованный подозревается в совершении преступного деяния и против судей ВОС, а также в целях обеспечения беспристрастности рассматривающего дело суда и интересов правосудия ВОС 7 ноября 2018 года обратился в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) относительно передачи дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в ответе, который суд в среду предоставил BNS.

Ни суд, ни прокуратура не детализируют, в каких связанных с судьями обстоятельствах подозревается А. Палецкис.

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

ВОС рассматривал дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Беларуси и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.

Вопросы ареста А. Палецкиса переданы Каунасскому окружному суду (КОС), во вторник он еще на три месяца продлил срок ареста для подозреваемого. А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года.

Вину он не признает.

В деле А. Палецкиса подозрения также предъявлены вильнюсскому предпринимателю Деймантасу Бертаускасу, однако в его отношении избраны более мягкие меры пресечения.

Подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником ФСБ России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.

Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.