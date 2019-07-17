В результате знакомства по интернету женщина лишилась 55 000 евро

ru.DELFI.lt

16 июля в Каунасскую полицию обратилась женщина (1962 г.р.), которая сообщила, что в период с 24 февраля по 21 июня 2019 года мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети Facebook, обманным путем выманил у нее 55 200 евро.

Обстоятельства происшествия уточняются. В Литве это не первый случай, когда мошенники "разводят" женщин среднего и старшего возраста и выманивают у них крупные суммы.

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