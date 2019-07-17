Полиция выявила банду молодых людей, совершавших кражи из автомобилей CityBee

Литовская полиция оперативно выявила и задержала 7 молодых людей, которых подозревают в кражах из автомобилей и нанесении ущерба автомобилям каршеринговой компании CityBee.

По данным полиции, в ходе расследования полиция опиралась не только на свой опыт, но и на информацию системы CityBee.

Представитель CityBee Сваюнас Алюконис сказал, что в конце весны обнаружили неприятную тенденцию – кто-то стал наносить ущерб автомобилям компании, совершать из них кражи.

"Были попытки угнать автомобили, украсть находящиеся в них карты для пополнения топлива, взять автомобиль, пользуясь чужими данными и т.д. Мы сразу же информировали об этом полицию. Полиция выявила банду из 7 человек, которые так или иначе связаны между собой", – сказал Алюконис.

По его словам, деятельность подозреваемых нанесла CityBee немалый ущерб. Однако, по данным собеседника, больше внимания надо уделить не нанесенному ущербу, а тому факту, что современные технологии позволяют быстро выявить подозреваемых.

"У нас внедрена система, которая комплексно помогает следить за автопарком. Она в реальное время фиксирует момент, когда было открыто каждое транспортное средство, когда оно было закрыто, его маршрут, маневрирование, скорость и многое другое. Эту информацию постоянно просматривают работники, в случае необходимости принимаются соответствующие меры", – сказал Алюконис.

По его словам, абсолютное большинство клиентов CityBee - сознательные и ответственные люди. "Мы надеемся, что интернет, технологические решения и эффективное сотрудничество с полицией отпугнут отдельных неразумных людей", – сказал Алюконис.

По его словам, за все время работы компании это первый случай, когда столкнулись с вандалами.

"Мы помним, что как только CityBee начала работу в Литве, говорили: "Все разворуют". То же самое было, когда представили систему проката электросамокатов. Но практика показывает, что злоумышленников в нашей стране или по крайней мере среди клиентов CityBee немного. И их становится все меньше. Вандалов быстро нашла полиция. Мы видим другие вызовы – повышение уровня сознательности водителей. Но это уже не только наша задача, это проблема и задача всего государства, требующая всесторонних усилий", – сказал Алюконис.

Представитель Криминальной полиции Линас Григалявичюс сказал, что на данный момент арестованы 3 из 7 подозреваемых.

"Это молодые жители Вильнюсского района. Во время допроса один из молодых людей сказал, что угнал автомобиль CityBee, чтобы произвести впечатление на девушек", – сказал Григалявичюс.

По его словам, в наше время раскрыть подобные преступления, особенно, когда речь идет о каршеринговых автомобилях несложно. В некоторых случаях это занимает всего несколько недель или даже дней. Процесс облегчают внедренные в автомобилях системы.