Утенский район: зима в середине лета

В Литве середина лета, а в Утенском районе, в Даугайляй, прошел град.

По словам очевидцев, необычное явление природы наблюдалось в течение получаса. Град пошел с 15.30 ч.

"Град очень сильный, по улицам не могли проехать машины, должны были переждать", – рассказала DELFI представитель Даугайляйского староства Ина Янавичене.

По ее словам, на находящемся рядом населенном пункте Радейкяй падали кусочки льда по 5 см, автомобили останавливались у обочин.

Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус сказал DELFI, что град прошел только в одном месте, метеорологические станции его не зафиксировали.

"Однако, по имеющимся данным радара, такое явление могло быть", – подтвердил он. Портал DELFI благодарит Эрнесту Шейке за фотографии.