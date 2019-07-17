Циклон в Литве: синоптики сообщают, в каких городах ожидаются ливни

В среду погоду в Литве обусловит находящийся к востоку от страны циклон. Ночью будет облачно, прояснений не ожидается и днем. Во многих районах, вероятно, пройдут кратковременные дожди. Обильные дожди прогнозируют в Тельшяйском, Шяуляйском и Паневежском округах. Там же прогнозируют и грозы.

Будет дуть северо-восточный, северный ветер, на взморье порывы ветра достигнут 15 м/с. На севере во время грозы ветер усилится. Днем будет прохладно, на большей части территории страны будет 17-20 градусов тепла и лишь местами, где прояснений будет больше, воздух прогреется до 21-22 градусов.

В четверг ночью небольшой дождь пройдет лишь местами. Северо-западный ветер успокоится. Ночью будет 9-14 градусов. Днем в большинстве районов снова пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Чаще будет выглядывать солнце, днем воздух прогреется до 19-24 градусов тепла.

В пятницу осадков уже будет меньше. Только днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9-14, а днем 20-25 градусов тепла.