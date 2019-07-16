Президент Литвы выражает поддержку Польше в споре с Брюсселем о реформе судов

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов.

Во время визита в Варшаву Г. Науседа заявил, что спор институтов ЕС и властей Польши следует решать путем диалога, а не санкций.

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Г. Науседа сказал, что Польша проводила реформы с целью борьбы с коррупцией.

Он обратил внимание, что Польша продемонстрировала готовность к сотрудничеству, когда в ответ на указание суда ЕС приостановила решение об увольнении судей Верховного суда из-за снижения пенсионного возраста.

"Перед тем, как осуждать, нам следует хорошо ознакомиться с ситуацией, и я считаю, что решение Польши было мотивировано желанием бороться с коррупцией, желанием бороться с номенклатурными проявлениями в системе судов", – сказал Г. Науседа.

"Да, это решение было признано Европейским сообществом как незаконное, поэтому данный закон был приостановлен, это означает, что польская сторона все же реагирует и польская сторона готова сотрудничать", – сказал президент Литвы.

"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Г. Науседа.

Он не дал прямого ответа на заданный BNS вопрос, как проголосовала бы Литва, если бы странам ЕС пришлось определяться по поводу санкций – "за", "против" или воздержалась бы.

А. Дуда, в свою очередь, заявил, что вопросы правоохраны являются делом исключительно стран-членов, а не ведомств ЕС.

Суд справедливости ЕС в прошлом месяце объявил, что Польша нарушила право ЕС, когда снизила пенсионный возраст для судей Верховного суда, нарушив тем самым их независимость.

В прошлом году правительство Польши приостановило закон о снижении пенсионного возраста для судей Верховного суда, исполняя временное решение Суда справедливости ЕС.

Если Еврокомиссия (ЕК) установит, что Польша не выполняет определение суда, то в отношении страны может быть заведено новое дело и назначен денежный штраф.

Варшава и Брюссель начали судебный спор из-за начатой в 2016 году в Польше реформы системы судов.

Варшава утверждает, что целью этой реформы является борьба с коррупцией и реорганизация судебной системы, над которой все еще довлеет наследие коммунистической Польши.

Между тем ЕК обвиняет Варшаву в том, что она стремится ограничить независимость судебной системы и подрывает принцип разделения властей.