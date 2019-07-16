Суд решил оставить Палецкиса под арестом

Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса.

"Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля", – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.

Более подробно суд мотивы не раскрывает.

Адвокат А. Палецкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Палецкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.

Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.

Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры.