В литовских лесах пошли грибы: жительницы Рокишкиса нашли 187 боровиков

Аурелия Пупялите-Губарене и Альвида Мацкей из Рокишкиса в минувшее воскресенье ездили в лес за грибами. Молодые женщины за два часа набрали 187 боровиков, пишет Gimtasis Rokiškis.

"Мы с соседкой решили оставить детей с папами и поехать в лес по грибы. Поехали… за два часа – 187 боровиков – красивых белых королей леса, – пошутила Пупялите-Губарене и прибавила: Боровики находили по 7–15 штук в одном месте. Альвида очень любит "тихую охоту". Она с детства любит собирать грибы, ищет новые места и, как видите, находит их. Мы собирали грибы недалеко от деревни Лукштас".