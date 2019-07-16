Эксперимент: сколько длится молниеносная кража из квартиры

Статистика литовской полиции показывает, что лето – самое активное время краж из квартир. Страховая компания If провела эксперимент, который показал, что вломиться в дом и вынести из него ценные вещи можно за 1,5 минуты. 100% защиты от кражи не существует, но для снижения риска надо соблюдать некоторые правила.

"Большая часть краж – 71% – осуществляют из частных домов, а остальные 29% – из квартир. Чаще всего в жилье попадают через запертую дверь, окна, балконы. Воров не пугают даже спящие хозяева. Иногда воры пользуются незакрытой дверью, если хозяева ненадолго выходят из квартиры или дома. Ситуации бывают разными, но чаще всего воры приходят в плохо защищенное жилье", – сказала представитель If Гедре Виткаускене.

По словам пресс-секретаря Департамент полиции Литвы Рамунаса Матониса, воров привлекают легкие вещи, которые лежат на видном месте. "Активнее всего воры "работают" летом, поскольку в это время многие люди уезжают в отпуск, а также в праздничные выходные, когда помещения покидают без обеспечения должной защиты, т.е. просто закрывают на ключ, реже – если включают сигнализацию или видеокамеры", – сказал Матонис.

Во время молниеносных краж уносят то, что легко вынести и реализовать. По данным статистики If, на первом месте – ювелирные изделия, деньги, ноутбуки, другая небольшая бытовая техника.

Матонис подчеркнул, что заметные системы защиты, включая видеокамеры - самое надежное средство защиты от воров. Это доказывают и исследования. "Исследование американских ученых показало, что большая часть попавшихся воров (83%) всегда проверяет, есть ли в доме система защиты, т.е. сигнализация, видеокамеры и т.д. 60% заметив такую защиту, искали другой подходящий объект. Кроме того, тоже исследование показало, что 40% преступников заранее не планируют кражу, а совершают ее спонтанно. Именно в случае таких спонтанных краж системы безопасности защищают жилье. В Литве подобные исследования не проводили, но опыт показывает, что преступники во всех странах, действуют по похожим схемам", – сказал Матонис.

По данным Литовской полиции, в этом году до июля зарегистрировано 884 кражи из помещений. За весь 2018 г. были зарегистрированы 1983 такие кражи.

Советы

Позаботьтесь о хорошей входной двери и замке.

Не оставляйте ценные вещи на видном месте - например на террасе или на балконе.

Установите видеокамеры.

Не сообщайте в социальных сетях о том, что вы уехали в отпуск или защитите эту информацию от посторонних глаз.

Дружите с соседями. Предупредите их о своем отъезде.

Застрахуйте имущество, тогда в случае кражи вы получите страховку.