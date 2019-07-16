В Литве меняется порядок: не останется зеленых стрелок при красном сигнале светофора

С 2020 года в Литве не останется зеленых стрелок, позволяющих поворачивать направо при красном сигнале светофора, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.

"В поправках предлагают отказаться и от мигающего зеленого сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств", – сообщает министерство.

По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры.

Перемены ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо.

В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.

В тех случаях, когда зеленый сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.

Nuo lapkričio 1 d. keičiasi šviesoforų įrengimo taisyklės ir KET Foto: Susisiekimo ministerija

Такие перемены обуславливают и то, что с 1 ноября этого года на новых светофорах не будет металлических табличек с зелеными стрелками, разрешающими поворот направо при красном сигнале светофора.