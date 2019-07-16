Литва объявит войну дизельным автомобилям

Литва намерена последовать примеру других стран Европы и объявить войну дизельным автомобилям, пишет Autobanas.lt.

В национальном плане по снижению уровня загрязнения стоит задача выделять по 1000 евро водителям, которые купят менее загрязняющий окружающую среду автомобиль, сообщают "Новости" LNK.

На эти деньги нельзя будет купить дизельные автомобили. На них можно будет купить бензиновый, автомобиль на бензине и газе, или гибридный автомобиль - бензин/электричество (автомобили, отвечающие стандартам Euro5 и Euro6).

Сейчас на дорогах Литвы 3 из 4 автомобилей - дизельные. Кроме того, в Литве автопарк один из самых старых в Европе.

"Другие страны ЕС также предпринимают такие же меры для ограничения числа дизельных автомобилей в городах. Наше отношение не отстает от этого примера других европейских стран", – сказал специалист Министерства охраны окружающей среды Тома Аукштинайтис.

Эксперты не понимают, почему Министерство охраны окружающей среды дискриминирует дизельные автомобили. Они отмечают, что под одну гребенку идут и новые экологичные дизельные автомобили.

"Я считаю, что это неправильно, ведь новые дизельные автомобили не загрязняют окружающую среду, а для некоторых людей - они единственное логическое решение, поскольку люди много ездят", – считает эксперт Витольдас Милюс.

"Современные дизельные автомобили выбрасывают мизерное количество оксида азота, тут нечего боятся. Эти новые автомобили берут в некоторых городах грязный воздух, а выбрасывают более чистый. Вводить такое регулирование, покупай то, а не это, потому что не могу объяснить причину – так правительство не должно делать", – заметил глава Ассоциации торговцев подержанными авто Висмантас Баршис.