Рупшис: армии Литвы нужна последовательная работа, а не революции

Кандидат на пост командующего вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-майор Валдемарас Рупшис заявил, что будет последовательно продолжать модернизацию армии, и не будет прибегать к революциям.

"Я убежден в том, что мы уже не можем делать революции в армии, кардинальные изменения. Должна быть последовательная работа, последовательное развитие армии, мы должны последовательно развивать мощности литовской армии и осуществлять международные обязательства", – сказал офицер во вторник в Сейме во время представления его кандидатуры депутатам.

Голосование по его назначению планируется на четверг. До этого офицера, который сейчас возглавляет сухопутные силы Литвы, представят парламентским фракциям, его кандидатура будет рассмотрена в комитетах парламента.

Его кандидатуру на пост главы ВС Литвы выдвинул президент Гитанас Науседа.

52-летний В. Рупшис начал службу в системе обороны В. Рупшис в 1990 году. Спустя два года он стал командиром Шяуляйского мотодесантного взвода бригады Полевых войск Литвы, потом командовал ротой.

В 1996 году офицер был назначен заместителем командира Каунасского батальона им. князя Вайдотаса, позже стал начальником Отдела операций штаба батальона.

В 2001 году В. Рупшис служил заместителем командира в Мотопехотном батальона им. Великого князя Литовского Кестутиса, а потом был назначен командиром этого подразделения и занимал эту должность до 2005 года.

Еще год спустя В. Рупшис был назначен на службу в Литовскую военную академию (ЛВА), а потом в результате ротации был переведен в Департамент персонала и социальной защиты Министерства обороны.

В 2011 году офицер был произведен в полковники и стал командовать Механизированной пехотной бригадой Gelezinis Vilkas ("Железный волк").

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, ему было присвоено звание бригадного генерала. Спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил ЛВА, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

По Конституции командующего ВС на пять лет назначает и увольняет президент с одобрения сейма.