Как сказал журналистам в Каунасе председатель партии Рамунас Карбаускис, на состоявшемся в понедельник голосовании совета 68 политиков на открытом голосовании высказались за коалиционное соглашение, один был против, семь воздержались.

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"Можем сказать, что это воля партии, практически абсолютная, судя по результатам. Соответствующим образом высказан вердикт, поэтому все члены партии должны выполнять соглашение", – сказал журналистам Р. Карбаускис.

В коалиционном соглашении, подписанном четырьмя партиями несколько недель назад, предусматривается, что пост председателя сейма достается "социал-трудовикам", однако В. Пранцкетис называет призыв уйти в отставку местью Р. Карбаускиса и надеется, что может выдержать процедуру недоверия в сейме.

"Я не думаю, что сейчас спикер Сейма решиться объяснять, что это месть Рамунаса Карбаускиса. Это было решением фракции, сейчас решение партии. (...) Это будет игнорирование воли партии, и партия соответственно на других заседаниях примет решения", – сказал лидер "аграриев".

Р. Карбаускис сказал, что после голосования в партии будет инициирована процедура недоверия В. Пранцкетису, планируются консультации с партнерами по коалиции о том, инициировать ли недоверие еще до осенней сессии.

Он также добавил, что партийная комиссия по этике рассмотрит вопрос членства В. Пранцкетиса в партии.

"Сначала этот вопрос рассмотрит партийная комиссия по этике, и тогда партии, я полагаю, будет предложены решения", – сказал Р. Карбаускис.

В свою очередь, В. Пранцкетис, не сомневается в том, что останется на своем посту, и надеется сохранить рабочие отношения с "аграриями", заявляя, что у него были "и ситуации посложнее в жизни".

В. Пранцкетис сказал, что не рассматривает уход из партии.