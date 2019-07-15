Зараженная сальмонеллезом польская курятина попала в детские сады Литвы

В Литву везут зараженную сальмонеллезом польскую курятину. В первые полгода инспекторы выявили 90 тонн зараженного мяса, в два раза больше чем за тот же период прошлого года. В Каунасе и в Шяуляй зафиксированы случаи заболевания сальмонеллезом среди детей детских садов, сообщают "Новости" канала LNK.

В репортаже сообщается, что в этом году в детских садах Каунаса и Шяуляй зафиксировали случаи пищевого отравления. Выяснилось, что в детские сады попало зараженное сальмонеллезом мясо.

"В прошлом году мы запретили реализацию 112 тонн польской курятины, а за полгода в 2019 г. - 90 тонн", – сказала главный ветеринарный врач Вилия Рудокайте.

Статьи по теме: В Литве задержали 80 тонн некачественной курятины

По ее словам, польская продукция составляет 75% ввозимой в Литву птицы. Другая часть курятины поставляется из Голландии, Латвии, Финляндии и Дании.

"Мы говорим о свежей и мороженной продукции, не об изделиях. Изделия проходят термическую обработку. Но в свежей продукции – ножках, окорочках, крыльях, целых тушках или в замороженной, обнаруживаем сальмонелл", – сказала Рудокайте.

Глава Литовской ассоциации птицеводов Витаутас Тевялис сказал, что за 5 лет количество польской курятины в Литве выросло в два раза 2. Поляки стали крупнейшими поставщиками курятины в Европе, но с гигиеной у них дела обстоят неважно.

"Такой быстрый рост, может, люди просто не успевают усвоить высокий уровень культуры труда, методы, ведь тут не может быть мелочей. Любая мелочь сказывается на качестве продукции. Потребитель, может, не всегда интересуется происхождением. Что касается литовской продукции, не помню, чтобы в ней были сальмонеллы", – заметил он.

Курятину в Литву из Польши везут оптовики. Они продают мясо представителям малого бизнеса, сказали инспекторы. В связи с частыми нарушениями, усилен контроль польской курятины.

"Ветеринарная служба проверяет, конечно же. Мы так не можем продавать", – сказала LNK продавщица Инга.

Инспекторы отмечают, что действуют строгие правила. Надо указывать происхождение продукции, срок годности, а покупатели сами должны следить, не изменило ли мясо цвет, нет ли неприятного запаха.

Многие покупатели сказали, что выбирают ту курятину, которая дешевле, но были и те, кто покупает именно литовских кур.

На данный момент более 80 тонн зараженной польской курятины уничтожено, компаниям, которые ее привезли, назначены штрафы.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы, в этом году в детских садах Каунаса и Шяуляй зафиксировали два случая отравления блюдами из польской курятины. Всего заболели 18 детей.