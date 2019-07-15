Подозреваемому в шпионаже Палецкису предлагается продлить арест еще на три месяца отец Палецкиса: сыну не разрешают встречаться с близкими

В Литве подозреваемому в шпионаже бывшему лидеру Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдасу Палецкису предлагается продлить арест еще на три месяца.

Заведующая Отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сказала BNS, что арест А. Палецкиса просят продлить на максимальный срок - три месяца.

А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. В отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

О том, что А. Палецкис задержан и ему, а также "группе лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

Дополнено.

Подозреваемый в Литве шпионаже в пользу России Альгирдас Палецкис не может встретиться с близкими – за девять месяцев ему всего раз позволили увидеться с женой, говорит отец подозреваемого, бывший европарламентарий Юстас Палецкис.

"Почти за девять месяцев одну встреча была у жены, больше никто: ни дети, ни родители, ни другие близкие, – не встречались. Общаемся письмами", – сказал Ю. Палецкис BNS.

Бывший политик сказал, что сын "категорически отрицает обвинения".

Ю. Палецкис говорит, что видеться с близкими его сыну не позволяет прокурор, и удивлен таким решением.

"Насколько я знаю от адвоката, это прерогативы прокурора. Почему он принимает такие решения, я не могу сказать, так как я не юрист. Что это может хотя бы как-то повредить расследованию... даже не представляю, чем это может повредить. Может, это какое-то средство давления", – рассуждал он.

Подозреваемый в шпионаже А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. Каунасский окружной суд во вторник должен принять соответствующее решение.

По словам Ю. Палецкиса, условия ареста сын "считает терпимыми".