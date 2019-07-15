Десять фактов о Дале Грибаускайте, о которых до сих пор умалчивали

Истек второй срок полномочий Дали Грибаускайте на посту президента Литвы. Информационное агентство BNS предлагает заглянуть за кулисы ее внешней политики.

В этой статье представлены факты, о которых до сих пор не говорили. Публикация подготовлена на базе интервью с несколькими десятками литовских и зарубежных дипломатов и политиков, которые пожелали сохранить анонимность, а также на базе документов и сообщений.

1. Планы обороны

Во второй половине 2009 года в офисе НАТО на востоке Брюсселя готовила "тайная шестерка": дипломаты США, Германии, Литвы и Эстонии с представителем генсека НАТО.

Было решено создать подробные планы после российско-грузинской войны, которые должны одобрить все страны НАТО.

Этот вопрос стал важной темой встречи большой "четверки" НАТО – США, Франции, Британии и Германии.

Самой сложной задачей было убедить страны Южной Европы в необходимости в этих планах, поскольку эти страны не видели угрозы со стороны России.

Вскоре на повестке появилась новая тема: как заставить замолчать нового президента Литвы Грибаускайте? Дипломатов озадачивали ее публичные заявления о том, что таких планов нет и они появятся через два года.

Американцы и немцы слали сигналы с просьбой молчать о закулисных переговорах, чтобы политики, которые положительно относятся к России не остановили их. Латыши и эстонцы злились - Грибаускайте, не советуясь, говорила от имени всех стран Балтии.

Просьбу помолчать Грибаускайте отклонила. В ответ она предупредила, что будет говорить об этом еще больше. После принятого президентом Бараком Обамой решения генералы стран НАТО 22 января 2010 г. договорились, что план обороны Польши "Орех-хранитель" охватят и страны Балтии.

После аннексии Крыма в 2016 году планы снова обновили, однако дискуссии об их деталях продолжаются по сей день. Добиваться их детальной разработки - уже работа нового президента Литвы Гитанаса Науседы и дипломатов.

Грибаускайте и ее окружение считают, что именно благодаря публичным заявлениям президента Литвы и давлению этот процесс не удалось затянуть.

Некоторые участники переговоров называют заслуги Грибаускайте мифом – публичное давление сделало свое дело, но идея уже вынашивалась, и слова Грибаускайте не имели большого влияния на решения США и Германии.

Критики говорят о том, что военные планы, утверждены не из-за Грибаускйате, будто бы она просто пожинала выращенные другими плоды.

2. Тени прошлого

"У нас есть общие друзья в Санкт-Петербурге", – сказал в 2010 году Грибаускайте в Хельсинки президент Литвы Владимир Путин, когда в помещении не осталось камер. "Никаких общих друзей у нас нет", – ответила ему Грибаускайте.

Очная ставка с Путиным привела к тому, что отношение Грибаускайет к нему изменилось. Президент сказала журналистам, что Путин представил ей список требований и несколько раз выругался.

Коммунистическое прошлое Грибаускайте не стало для нее препятствием - она жестко критиковала Россию.

Президент сожалела, что в семье ее не воспитали в духе патриотизма. Самым известным ее высказыванием о России стало заявление о том, что Россия - "террористическое государство", появившееся в ноябре 2014 года.

Во время своего второго срока полномочий Грибаускайте запретила всякого рода контакты с Россией на высшем уровне – общаться не могли не только министры и вице-министры, но и дипломаты, работающие главами департаментов МИД Литвы.

Личная дипломатия у Грибаускайте не сложилась и с президентом Беларуси Александром Лукашенко, несмотря на большие надежды. Во время своего первого визита в Брюссель Грибаускайте информировала глав ЕС, что поедет в Минск, разорвет изоляцию Беларуси и приблизит ее к Европе.

"Вы в этом уверены? Я бы на вашем месте был осторожнее", – предупредил ее глава ЕП Ежи Бузек.

Грибаускайте не колебалась. Через три недели она приняла Лукашенко в Вильнюсе, а в октябре 2010 года сама посетила Минск. Там Лукашенко обещал ей демократические выборы, но сразу после голосования были арестованы сотни оппозиционеров.

Мнение Грибаускайте изменилось. Диалог прекратился, а Островецкая АЭС стала самым большим поражением президента Литвы и литовской дипломатии. В конце срока полномочий Грибаускайте сказала "Беларусь я расцениваю как часть территории России".

3. Вето по Ливии

В марте 2011 года телефонные провода между Вильнюсом, Брюсселем и Вашингтоном накалились: Грибаускайте блокирует операцию НАТО в Ливии!

Президент Литвы считала атаку против Муаммара Каддафи незаконной. Такого вето со стороны Литвы никто не ожидал.

"Все одобряют, против только вы", – предупредили советников Грибаускайте из США.

Премьер-министр Андрюс Кубилюс с главой МО Аудронюсом Ажубалисом и главой ПКНБО Расой Юкнявичене уже хотели созвать Государственный совет по обороне, чтобы изменить решение президента.

Перед решающим голосованием собирались даже пойти наперекор вето президента. Кризис помогли решить скандинавы.

Грибаускайте прибыла в Брюссель. Перед решающим голосованием главы стран Балтии и Северных стран провели отдельное заседание, все высказались за, а представитель Дании сказал: "Есть ли среди нас кто-то, кто выступает против миссии НАТО?"

Убедившись, что Литва осталась без поддержки, Грибаускайте промолчала. Дипломаты получили возможность голосовать "за". Кризис завершился.

Критики говорят, что Грибаускайте вела себя неадекватно, напрасно сердила союзников и рисковала единством НАТО. Те, кто поддерживает президента считают, что Грибаускайте показала, что с Литвой надо считаться и она предвидела, что после свержения режима в Ливии начнется хаос и миграционный кризис.

4. Спор с Польшей

Летом 2014 года Грибаускайте до последнего дня отказывалась поддержать амбиции Дональда Туска возглавить Совет ЕС.

В разговоре с Херманом Ван Ромпеем она заявила: Литва поддерживает не поляка, а премжера Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Но все же победил Туск. Во время голосования Грибаускайте голосовала за него.

В то время отношения между Польшей и Литвой были неважными. Радослав Сикорский часто упрекал Литву в нарушении прав польского нацменьшинства и плохом отношении к полякам, которые управляют нефтеперерабатывающим заводом в Мажейкяй.

В Литве сикорского не любили, но возлагали большие надежды на президента Польши Бронислава Коморовского. Но у Грибаускайте не сложились с ним отношения.

Уже после одной из первых встреч с ним она в частной беседе пожаловалась, что он любитель вина и болтун.

Грибаускайте отменила традицию поездок в Польшу на день независимости 11 ноября, затем отклонила приглашение президента Польши приехать для обсуждения вопросов НАТО.

"Не надо поддаваться давлению со стороны Польши, не надо все усложнять и думать, что нам она очень нужна", – заявила президент.

Критики считают, что из-за своих амбиций Гринаускайте не использовала эру Коморовского для скорейшего осуществления энергетических проектов. Сторонники Грибаускайте считают, что она защитила честь страны, не дала ее унизить.

5. Отголоски Крыма

28 августа 2014 года у Каунасской ГЭС остановился поезд ехавший из Москвы в Калининград. 15 минут в президентском дворце царило напряжение. Рассматривали самый мрачный сценарий: сколько людей погибнет, если взорвется ГЭС? Поезд окружила полиция. Напряжение спало, когда выяснилось, что произошла поломка.

Это произошло через 5 месяцев после аннексии Крыма, а в Восточной Украине шла война.

Российская агрессия напугала многих жителей Литвы, президент не была исключением. Грибаускайте изменилась – стала тщательно заботиться о личной безопасности, об обороне страны. Если в начале срока полномочий она говорила, что увеличение бюджета обороны помешают выплате пенсий, то после аннексии Крыма заговорила об увеличении финансирования обороны страны.

Призывников в 2015 году в Литве вернули против воли тогдашнего главы МО Юозаса Олекаса.

Тогда же решался и вопрос покупки бронетранспортеров. Олекас предлагал выбирать из 3-4 вариантов, чтобы можно было выбрать более приемлемый по цене. Грибаускайте отбветила коротко: "Никаких списков, берем немецкие Boxer".

Грибаускайте считала российскую угрозу реальной, поэтому военные должны оставаться в Литве. Президент отклонила просьбы США и Франции послать военных в Ирак и Африку. Литовские военные вернулись в Афганистан лишь спустя 4 года.

6. Тюрьма ЦРУ

В декабре 2014 года Грибаускайте позвонил вице-президент США Джо Байден, к ней и к Валдасу Адамкусу приходила посол США. Они предупредили, что Сенат США вскоре представит отчет о тюрьмах ЦРУ.

Этот документ подтвердил подозрения Грибаускайте о том, что в 2005–2006 гг. в Антавиляй, под Вильнюсом американцы оборудовали тюрьму и иногда привозили туда подозреваемых в терроризме.

История началась в августе 2009 года. О секретной тюрьме ЦРУ в Вильнюсе рассказал телеканал ABC News. Сначала литовская разведка отрицала этот факт. Президент велела расследовать эту историю.

Первыми молчание прервали пограничники, рассказав, что в октябре 2005 года им не дали проверить самолет из Антальи (Турция), связанный с ЦРУ. Потом разведка предложила осмотреть базу в Антавиляй. Через месяц после начала расследования парламент указал, что помещения для такой тюрьмы были, но неясно, привозили ли в них заключенных.

Грибаускайте считает, что расследования не были исчерпывающими. Расследование продолжается до сих пор, по-прежнему неясно, сколько американцы заплатили за такую тюрьму.

7. Непрогнозируемый Трамп

"Вы - смелые страны ведь вы начали мировую войну", –обратился к президентам стран Балтии в апреле 2018 года президент США Дональд Трамп. Он перепутал Балтийские страны с Балканскими.

Трампу понравились слова Грибаускайте о том, что непрогнозируемость Трампа - это хорошее качество. "Повторите это на пресс-конференции" - попросил ее Трамп. Она согласилась.

У Грибаускайте с США сложились непростые отношения. В начале работы на посту президента, она заявила: "Американцы больше здесь хозяйничать не будут". Она отклонила просьбу принять нескольких узников Гуантанамо, заявила об угрозе американско-российского сотрудничества в военной сфере, в апреле 2010г. не приняла приглашение Обамы встретиться в Праге.

Во время второго срока полномочий отношения с США наладились – американцы ценят Грибаускайте за ее компетентность и проявление лидерства, за службу литовских военных в Афганистане, за вклад в избавление от монополии России в энергетическом секторе, за увеличение оборонного бюджета. Но они всегда знали, что никто не будет автоматически одобрять инициативы Вашингтона.

Несмотря на попытки, Грибаускайте никогда, в отличие от Адамкуса, не удалось встретиться с главой США один на один.

8. Женская солидарность

Грибаускайте с самого начала взяла штурвал внешней политики в свои руки. Премьер и депутаты оставались в стороне, все вопросы в сфере экономических вопросов ЕС она принимала сама. Это было эффективно, хотя шло в разрез с Конституцией.

Дипломаты вскоре поняли, что для того, чтобы добиться решений, недостаточно убедить литовских министров. Властный президент всегда может изменить решение, поэтому всегда ценили возможность пообщаться лично с Грибаускайте. Такая привилегия была у послов-женщин, с которыми Грибаускайте регулярно встречалась за обеденным столом. Приемы без мужчин по очереди устраивали послы разных стран. Не удивительно, что к концу второго срока полномочий Грибаускайте посольства в Литве возглавило немало женщин – это посольства США, Германии, Великобритании и Франции.

После ухода Грибаускайте дипломатический корпус пополнится мужчинами – осенью посольства США и Великобритании возглавят мужчины.

9. Спасение Меркель

В июле 2018 года в офисе НАТО в Брюсселе царил хаос. Президент США Трамп только что разнес канцлера Германии Ангелу Меркель за оборонный бюджет и стал выражать сомнения в связи с тем, что Америка нужна НАТО. Встрече грозил провал.

Когда Грибаускайте получила слово, она бросила Меркель спасательный круг: с улыбкой обратилась к Трампу и сказала, что его замечания по поводу бюджета справедливы, но обвинения в адрес канцлера не совсем в точку.

Глава Литвы напомнила, что по инициативе Меркель немецкие военные приехали в Литву и она сохранила единство перед лицом российской агрессии. Это высказывание вернуло встречу в конструктивное русло.

Грибаускайте и Меркель всегда хорошо ладили. На саммитах глава Литвы выступала редко и говорила мало, но обычно поддерживала Меркель. Ее считали пронемецким президентом.

Жесткая позиция Грибаускайте в отношении России помогла Меркель сплотить ЕС и применить санкции в отношении России, согласовать высылку шпионов после отравления Скрипаля в Англии.

10. Окружение Грибаускайте

В сентябре 2016 года глава консерваторов Габриэлюс Ландсбергис представил президенту "теневое" правительство консерваторов, каким оно было бы, если бы консерваторы пришли к власти.

Грибаускайте попросила оставить на посту главы МИД социал-демократа Линаса Линкявичюса. Линкявичюс - один из немногих политиков, слово которых важно для Грибаускайте.

Она также прислушивалась к мнению Витаутаса Ландсбергиса, нескольких дипломатов и представителей разведки.

Первой строкой "черного" списка Грибаускайте значится Вигаудас Ушацкас, бывший глава МИД, и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис. Она позаботилась о том, чтобы их пути не сходились.

В президентском дворце она выступала за споры между советниками, чтобы услышать больше мнений перед тем, как принять решение – хотя не всем нравились замечания коллег.

Она понимала значение рейтингов, поэтому четко регламентировала работу фотографов.

Она не любила критики и отговорок, но если собеседнику удавалось отстоять свою позицию, он получал дозу уважения.