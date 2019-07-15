Линкявичюс призывает ЕС и США согласовывать позиции по Ирану

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник призвал Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты согласовывать позиции по иранскому соглашению.

"Прежде всего, мы должны согласовать позиции и должным образом функционировать, координируя действия. Это привело бы к определенному успеху", – сказал журналистам в Брюсселе Л. Линкявичюс, прибывший на заседание министров иностранных стран дел ЕС.

Соглашение 2015 года было призвано ограничить иранскую ядерную программу в обмен на отзыв санкций, введенных в отношении Тегерана.

Однако президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил, что поскольку Иран не соблюдает соглашение, то Вашингтон его покидает, разочаровав, таким образом, влиятельные страны ЕС, стремившиеся сохранить его.

Иран, обиженный на то, что экономика страны, переживающая сложные времена, не получила смягчение санкций, взялся за обогащение урана, чем спровоцировал новые санкции Вашингтона.

Л. Линкявичюс сказал, что страны, стремящиеся сохранить соглашения, должны не повышать напряжение и не подрывать доверие.

"Особенно Иран, который с одной стороны, заявляет, что хочет сохранить (соглашение), но, с другой стороны, увеличивает объемы обогащения урана", – сказал министр.

В ответ на вопрос о том, насколько близок крах соглашения, он ответил: "Очень близок, к сожалению".

Соглашение по Ирану было подписано из опасений того, что Тегеран создает ядерное оружие.