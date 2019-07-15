Римвидас Валатка: Думаю, президентство Науседы будет более "теплым"

Политический обозреватель Римвидас Валатка отмечает существенное отличие в подходах к политике прежнего президента Дали Грибаускайте и вступившего в должность Гитанаса Науседы.

- Как люди они очень разные. Прежде всего, для Гитанаса Науседы политика – это командная игра. Думаю, его президентство будет более «теплым», более открытым. Будет больше встреч с представителями разных слоев общества, от культуры до бизнеса, - рассказал Р. Валатка в интервью русской редакции lrt.lt.

- Его в работе ждут огромные вызовы.

- Да, новому президенту не позавидуешь. Начать хотя бы с того, какая каша заварилась сейчас в Сейме с правящей коалицией. С другой стороны, есть мировые и общеевропейские проблемы, потепление климата. Все больше государств будут бороться за ресурсы, от нефти до воды.

- Гитанас Науседа во время предвыборной компании призывал смягчить риторику в адрес восточных соседей.

- Все решает не риторика, в политике главное – действия, то, как мы будем выстраивать свои отношения. Смягчить риторику – это не значит, что он собирается изменить саму политику и ее основные принципы.

Такое маленькое государство не может навязывать свою политику соседям. Мы, как страна с очень сложной историей, не можем забыть о принципе свободы. Поэтому свобода других народов, соседей, для нас так же важна, как и наша собственная.

То, что президент, кажется, собирается говорить не громче журналистов, – это к лучшему. Потому что на читателей должны работать не президент, не премьер-министр, а те, кто освещает и комментирует события.

- Ваши пожелания президенту?

- Чтобы был работоспособный, жизнерадостный. Чтобы показывал путь вперед, а не обращал все внимание на прошлое. Прошлое уже не изменить. Президент должен быть машинистом поезда под названием Литва, который не замедлял бы его ход. Этот наш поезд длинный, с разными вагонами. Если в каком-то нажимают стоп-кран, останавливается весь состав.

Главное, чтобы президент не изображал царя, который все знает, все решает, а был бы модератором между различными слоями населения и учитывал разные мнения.