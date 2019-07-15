В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики
aA
ru.DELFI.lt
15.июля 2019 11:16
Полиция информировала, что полиция Варенского района получила сообщение 15-летней девушки о найденных наркотиках. Выяснилось, что наркотики были обнаружены в детской коляске, которую привез супруг заявительницы.
14 июля в полицию обратилась девушка (2003 г.р.), которая информировала о найденных наркотиках.
Она рассказала, что около 17 ч., домой приехал ее муж (1986 г.р.) и привез детскую коляску, в одном из колес которой был порошок, напоминающий наркотики.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.