В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики

ru.DELFI.lt

Полиция информировала, что полиция Варенского района получила сообщение 15-летней девушки о найденных наркотиках. Выяснилось, что наркотики были обнаружены в детской коляске, которую привез супруг заявительницы.

14 июля в полицию обратилась девушка (2003 г.р.), которая информировала о найденных наркотиках. Она рассказала, что около 17 ч., домой приехал ее муж (1986 г.р.) и привез детскую коляску, в одном из колес которой был порошок, напоминающий наркотики. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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