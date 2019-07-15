Литва будет копить средства для могильника радиоактивных отходов

Стремясь должным образом обработать радиоактивные отходы, накопленные на снимаемой с эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС), Литва начнет накапливать средства для глубинного могильника отходов. В данный момент это единственный безопасный способ хранения таких отходов.

Могильник стоимостью около 2,52 млрд евро потребуется Литве к 2066 году, когда завершится срок использования временного хранилища, утверждает министерство энергетики, подготовившее проекты изменений к закону о госказне и сопровождающим законодательным актам.

Средства для этого министерство намерено накапливать на отдельном счете Резервного фонда, на которой ежегодно будут переводиться 25% дивидендов компаний, находящихся в управлении государства. Позднее будет решаться вопрос о других источниках финансирования.

"В данный момент не обеспечено финансирование оборудования, закрытия глубинного могильника и надзора за ним, то есть средства для этой цели не накапливаются", – отметило министерство.

В мае прошлого года Еврокомиссия предупредила Литву о том, что она не соблюдает директиву ЕС, поскольку в национальной программе переработки отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов не хватает установок, связанных с финансированием долго распадающихся отходов.

По сообщению министерства, поскольку проект могильника откладывается, будет начата процедура нарушения, и Литва может быть наказана штрафом.

Ведомство также отмечает, что более точную стоимость могильника можно будет рассчитать, когда будет выбрано его место и проведено геологическое исследование. По предварительным подсчетам, основная часть расходов придется на 2056–2072 года: его строительство в 2056-2065 годах обошлось бы почти в 1 млрд евро, а использование в 2066–2072 годах – 900 млн евро.

В данный момент радиоактивные отходы долговременного хранения, которые остаются опасными тысячи лет, хранятся во временных хранилищах ИАЭС.

Иностранные государства, как и Литва, запрещают ввоз радиоактивных отходов, поэтому они должны храниться на территории страны. Других признанных в мире способов хранения радиоактивных отходов нет.