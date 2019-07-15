Франция в следующем году пришлет в Литву 300 военных

В следующем году Франция направит в действующий в Литве международный батальон НАТО около 300 военных, сообщила в воскресенье посол Франции в Литве.

Подразделения НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были созданы в начале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность этой страны в регионе Балтийского моря.

Батальоном в Литве командует Германия, другие страны присылают военных для ротации.

Это будет вторая ротация французских военных в Литве – впервые французы были дислоцированы в батальоне НАТО в 2018 году.

Посол Франции в Литве Клэр Линжер-Кунат заявила во время празднования французского национального праздника – Дня взятия Бастилии в резиденции в Вильнюсе.