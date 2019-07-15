Цены на жилье в вильнюсском Манхэттене практически как в Старом городе

Один из самых привлекательных зеленых оазисов литовской столицы, привлекающий зеленью, покоем и возможностью активно проводить досуг, все больше сплачивает состоятельных жителей Вильнюса. Цены на роскошное жилье около парка Вингис уже сравнялись с ценами на дома в Валакампяй и могут достигать миллиона евро.

Кварталы домов, расположенные рядом с парком Вингис, дают жителям все привилегии для активного образа жизни. Поэтому неудивительно, что цены на жилье в этом районе растут, считает брокер Агне Навицкене.

По словам основательницы компании SOLDS Навицкене, именно потому, что в парке Вингис выдержан баланс между городским ритмом и природой, качественной архитектурой, многие люди все чаще ищут жилье рядом с парком, а цены на жилье растут.

"Житель города всегда спешит и хочет быть в центре событий, однако параллельно ему важны комфорт и чувство покоя. Такую гармонию можно найти здесь – в парке Вингис. Вокруг парка прекрасно развита инфраструктура: есть магазины, школы, детские сады и другие важные объекты. Удобная локация – еще один важный для современного человека аспект, а интересные архитектурные решения также не остаются незамеченными", – сказала эксперт.

Парк Вингис находится в долине реки Нерис, где ритм большого города гармонично переплетается с приятным природным оазисом. Летом в парке можно кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах, зимой – на лыжах.

"Я думаю, что у цен на жилье, находящееся рядом с парком есть потенциал роста, особенно если за парком будут ухаживать. Парк Вингис должен стать литовской версией известного нью-йоркского Центрального парка, вокруг которого сосредоточено самое дорогое жилье, в котором живут люди определенного слоя", – считает Навицкене.

По ее словам, ул. М.-К.Чюрлёниса - не только основные ворота парка, но и идеальное место для всех желающих жить в сердце города, в окружении природы. Эта улица находится в 15-20 минутах ходьбы от проспекта Гедиминаса, Кафедральной площади, университета и других известных объектов.

Навицкене привела в пример продаваемую на данный момент квартиру с гаражом на ул. М.-К.Чюрлёниса, за которую хотят 990 000 евро. Внутри для отделки использованы только качественные и натуральные материалы. Две террасы, ориентированные в разные стороны, позволяют любоваться как панорамой Науяместиса, так и зеленью парка Вингис.