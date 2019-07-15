Экономист: сообщение о размере зарплаты в объявлении поможет быстрее найти работника

Обязательное указание размера зарплаты в объявлениях о свободных вакансиях сделает рынок труда более эффективным и ускорит поиск работы, сказал экономит банка Luminor Жигимантас Маурицас.

По его словам, одно из важнейших условий функционирования каждого рынка – достаточное количество информации.

"Скажем, приходит человек в магазин и сразу видит цены на продукты, состав, место производства, чем больше информации у покупателя, тем ему легче принять решение. Это касается и рынка труда. Вне всякого сомнения, это увеличит эффективность рынка труда. Часто бывало, приходит человек на собеседование с совершенно другими ожиданиями в вопросе зарплаты нежели ему предлагают", – сказал Маурицас.

По словам экономиста, необходимость сообщать размер зарплаты позволит сократить время проведения собеседований.

"Думаю, что это правильный шаг, это повышает эффективность рынка труда. Я не говорю, что указанная зарплата и будет выплачиваться, но это ускорит процесс поиска работы для работника и работника для работодателя", – считает экономист.

По его мнению, часть ищущих работу просто не поедет на собеседование, увидев, что зарплата не отвечает их ожиданиям, работодателю будет легче при отборе подходящего кандидата.

"Объявив примерную зарплату, работодатель автоматически сможет надеяться на то, что приходящие на собеседование люди уже обладают информацией, поэтому каких-то связанных с зарплатой сюрпризов не будет", – сказал Маурицас.

По его словам, сообщение о размере зарплаты – нормальная практика в Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии.

Напомним, что парламент Литвы 11 июля решил обязать работодателей информировать в объявлениях, какую зарплату предлагает будущим работникам.

За такие поправки к Трудовому кодексу проголосовали 66 депутатов, 5 были против, еще 30 депутатов воздержались.

В объявлениях должны будут сообщать об интервале зарплаты - от наименьшей до максимальной.