Программа мероприятий
ЗОНА SPORTLAND G20
13:00-18:00
100-метровый батут для детей. Зона отдыха для родителей.
ЗОНА JUMP
13:00-18:00 Для детей до 14 лет
– Прыжки в длину
– Спринт
– Возможность каждому установить личный рекорд
– Брось вызов победителям в спринте и прыжках в длину.
14:00 Спринт
– Лучшие спринтеры Литвы
– ФИНАЛ личного рекорда
– Состязание победителей вызова SPORTLAND
14:40 Ток-шоу.
Ведущий @Мантас Стонкус
15:00 Прыжки в высоту
Прыжки профессионалов и легкоатлетов с DJ Mamania.
16:00 Прыжки в длину
Прыжки в длину с DJ Mamania. Приди посмотреть, как прыгают профессионалы. Может, и ты можешь это делать не хуже их? Прыгай прямо на проспекте Гедиминаса!
ЗОНА ТРЕНИРОВОК
World Jumping приглашает заниматься спортом иначе – на специальных батутах.
12:00 показательная программа и в 12:10 тренировка
15:00 показательная программа и в 15:10 тренировка.
ЗОНА ВЫЗОВОВ
13:00-18:00 Можешь ли ты? Прыжок с высоты 10 м!
Red Bull Reign 2019 | Литва финал чемпионата по уличному баскетболу 3×3
Пришел. опробовал. Зацепился (площадь Кудирки)
13:00-18:00 Бросай, прыгай, беги – занятия для детей, которые помогут им познакомиться с легкой атлетикой.
Преодолей все три препятствия и получили футболку #JumpVilnius.